Elon Musk, Steve Wozniak e molti altri hanno paura dell'intelligenza artificiale: stop alla corsa sfrenata, pausa di 6 mesi per regole comuni

Elon Musk, Steve Wozniak, ma anche dipendenti, ricercatori e manager di Microsoft, Google, Amazon e Meta hanno paura. Paura di cosa? Dell'intelligenza artificiale. Sono oltre 1.000 i firmatari di una lettera aperta in cui si chiede di mettere in pausa gli esperimenti sull'IA e arrivare a stabilire regole condivise e validate da figure indipendenti.

"Invitiamo tutti i laboratori di intelligenza artificiale a sospendere immediatamente per almeno 6 mesi l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale più potenti di GPT-4", è il punto saliente della missiva.

La corsa degli ultimi mesi allo sviluppo di IA sempre più potenti è sotto gli occhi di tutti: il boom di ChatGPT, l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei servizi di Microsoft e Google che sta cercando di recuperare con Bard. Non solo, stanno spuntando come funghi soluzioni più o meno valide che fanno dell'AI generativa il loro fulcro.

Non solo queste AI rappresentano un pericolo per molteplici professioni, perché capaci di fare un lavoro che finora richiedeva una persona con grandi competenze, ma "possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità, come dimostrato da ricerche approfondite e riconosciuto dai migliori laboratori di intelligenza artificiale", si legge nella lettera.

"L'AI avanzata potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere progettata e gestita con cure e risorse adeguate. Sfortunatamente, questo livello di pianificazione e gestione non si sta verificando, negli ultimi mesi i laboratori si sono impegnati in una corsa fuori controllo per sviluppare e implementare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, possono capire, prevedere o controllare in modo affidabile".

"Dovremmo lasciare che le macchine inondino i nostri canali di informazione con propaganda e falsità? Dovremmo automatizzare tutti i lavori, compresi quelli soddisfacenti? Dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero essere più numerose, superarci in astuzia, renderci obsoleti e sostituirci? Dovremmo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? Tali decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti", prosegue il testo.

L'AI potrebbe portare a cambiamenti epocali, non per forza positivi. Tanto che la missiva, oltre a richiedere una pausa di riflessione che dovrebbe coinvolgere tutti, afferma che "se tale pausa non potrà essere attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria".

La pausa potrebbe servire per mettere a punto "protocolli di sicurezza condivisi per la progettazione e lo sviluppo di intelligenza artificiale avanzata, rigorosamente verificati e supervisionati da esperti esterni indipendenti". Questi protocolli dovrebbero garantire che i sistemi che vi aderiscono siano sicuri oltre ogni ragionevole dubbio.

"Ciò non significa una pausa nello sviluppo dell'IA in generale, ma semplicemente un passo indietro dalla pericolosa corsa a modelli black-box sempre più grandi e imprevedibili con capacità emergenti". Con black box ci si riferisce a una sorta di scatola nera, il cui comportamento esterno è descrivibile in base a ciò che restituisce in seguito agli input dati, ma il cui funzionamento interno è sostanzialmente ignoto.

"L'umanità può godere di un futuro fiorente con l'IA", conclude la lettera. "Dopo essere riusciti a creare potenti sistemi di intelligenza artificiale, ora possiamo goderci un'estate di intelligenza artificiale in cui raccogliamo i frutti, progettiamo questi sistemi per il chiaro vantaggio di tutti e diamo alla società la possibilità di adattarsi. La società ha messo in pausa altre tecnologie con effetti potenzialmente catastrofici sulla società (si citano la clonazione umana, la modifica della linea germinale umana, la ricerca sul guadagno di funzione e l'eugenetica). Possiamo farlo anche in questo caso. Godiamoci una lunga estate di intelligenza artificiale, non precipitiamoci impreparati nel baratro".