Elon Musk: SpaceX continuerà a fornire il servizio Starlink gratuitamente in Ucraina

Negli scorsi giorni era emerso come SpaceX avesse richiesto che il Dipartimento della Difesa statunitense pagasse per il servizio di connettività Starlink utilizzato da civili e militari in Ucraina durante la guerra. Questo aveva causato diverse tipologie di reazioni considerando però che la società di Elon Musk comunque stava fornendo almeno parte (ma non tutto) il servizio gratuitamente.

I terminali hardware comprensivi di parabola, router e cavi di collegamento sono stati forniti da diverse nazioni (per esempio USA e Polonia) mentre il punto di maggiore impatto sarebbe legato però alla connessione vera e propria. Lo stesso Musk in un tweet aveva scritto che il costo per la società sarebbe di "80 milioni di dollari e supererà i 100 milioni di dollari entro la fine dell'anno". Per questo SpaceX si sarebbe rivolta al Pentagono per avere un rimborso sui costi sostenuti e su quelli che dovrà ancora sostenere.

SpaceX continuerà a fornire connettività Starlink in Ucraina, anche andando in perdita

I costi precisi di tutta l'operazione legati a Starlink non sono ancora chiari se non per quello che è stato dichiarato nella lettera inviata dalla società al Pentagono. Come hardware, complessivamente, sarebbero state consegnate circa 25 mila unità mentre in generale la spesa sarebbe intorno ai 120 milioni di dollari entro la fine del 2022 e con una stima di 400 milioni di dollari per tutto il 2023.

Sempre in merito ai costi, come scritto sopra, l'85% dei terminali di connessione sarebbe stato pagato integralmente o parzialmente mentre solo il 30% della connettività Starlink sarebbe stata pagata. Questa sarebbe la versione "Premium" che offre migliori prestazioni ma a un costo superiore che però non sarebbe stato addebitato a civili e militari che si trovano in Ucraina, sarebbe stato invece proposto il pagamento della versione standard. Questo significherebbe pagare circa 500 dollari/mese per un servizio che ne costerebbe 4500 dollari/mese.

Il mantenimento dell'infrastruttura sia per quanto riguarda i satelliti veri e propri che la parte di sicurezza informatica (con attacchi di vari tipo che sarebbero causati dalla Russia e che avrebbero bloccato tutti gli altri mezzi di comunicazioni, essenziali sul fronte di guerra) costerebbe a SpaceX circa 20 milioni di dollari al mese, come riportato da Musk.

Dopo le polemiche suscitate dalla storia riportata dalla CNN lo stesso Elon Musk ha scritto in un tweet nella giornata di ieri "al diavolo... anche se Starlink sta ancora perdendo soldi e altre società stanno ottenendo miliardi di dollari dei contribuenti, continueremo a finanziare gratuitamente il governo ucraino". Il riferimento è probabilmente ai produttori di armi che sono pagati dal governo statunitense per la fornitura spendendo cifre ingenti. In particolare Musk ha anche sottolineato come Lockheed Martin e Boeing avrebbero ottenuto appalti del valore di 60 miliardi di dollari per la parte relativa alle comunicazioni utilizzate dal Dipartimento della Difesa USA.

