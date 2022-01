Elon Musk: nel 2022 Tesla darà priorità al robot umanoide Optimus

Nel momento dell'annuncio di Tesla Bot, Elon Musk lo ha presentato come un modo per sfruttare i progressi fatti da Tesla nel campo della guida autonoma e dell'intelligenza artificiale. Il CEO aveva anche affermato che Tesla mirava ad avere entro la fine del 2022 un prototipo del robot umanoide funzionante, ma di certo non sembrava essere una priorità per l'azienda.

Optimus (e non Cybertruck) il prossimo prodotto Tesla a raggiungere il mercato?

Durante la presentazione dei risultati finanziari (con guadagni record per l'azienda), Elon Musk non solo ha ribadito l'importanza di questo progetto, ma anche lasciato intuire che ha acquisito priorità rispetto ad altri prodotti in sviluppo. "In termini di priorità dei prodotti, penso che il lavoro di sviluppo del prodotto più importante quest'anno sia il robot umanoide Optimus" sono state le sue parole.

Con sviluppo del prodotto si intende tutto il processo che porta all'immissione di un prodotto sul mercato. Fino a oggi ci si aspettava che il prossimo prodotto lanciato da Tesla sul mercato fosse Tesla Cybertruck, ma il pickup elettrico è stato nuovamente ritardato. Musk ha inoltre ribadito che il prossimo robot di Tesla può aiutare a risolvere il problema della carenza di manodopera.

Con queste parole, Musk conferma quanto hanno anticipato alcuni osservatori, ovvero che uno degli obiettivi di Tesla con questo progetto è quello di potersi accaparrare alcuni talenti nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale, per i quali numerose aziende tecnologiche della Silicon Valley si sono messe alla caccia. Il CEO dell'azienda ha anche aggiunto che i Tesla Bot saranno inizialmente utilizzati negli stabilimenti dell'azienda, affermando che "se non riusciamo a trovare noi il modo di impiegarli, non dovremmo aspettarci che lo facciano gli altri".