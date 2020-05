Elon Musk mostra il motore Raptor del prototipo di Starship (SN4)

Continua il cammino verso il modello definitivo della navicella SpaceX Starship (attualmente alla versione SN4). Nonostante alcune difficoltà nel corso delle scorse settimane, Elon Musk rimane ottimista sulla riuscita della sua idea e proprio poche ore fa ne ha mostrato una nuova immagine.

Si tratta del motore Raptor della Starship SN4 che si trova nella parte inferiore della navicella che servirà da "banco di prova" per vedere se le modifiche rispetto alle versioni precedenti hanno avuto successo. Ovviamente siamo ben lontani dalla versione definitiva che comprenderà più motori e strutture diverse.

Secondo quanto riportato da Elon Musk, questa configurazione di Starship prima passerà attraverso uno static fire (accensione del motore, ma navicella ancorata al suolo). Se tutto andrà come previsto, ci potrà essere un volo di prova della navicella SN4, che si trova in Texas, che dovrebbe sollevarsi fino a 150 metri dal suolo.

Quali saranno i prossimi passaggi? Oltre a ottimizzare la produzione delle navicelle ci sarà anche l'arrivo della versione SN5 che prevederà tre motori Raptor e che potrà arrivare fino a circa 20 chilometri d'altezza. Si procederà comunque per "step" risolvendo via via i problemi che emergeranno.

Inoltre sarà previsto anche un razzo per dare la spinta necessaria per poter arrivare in orbita (e puntare in direzione di Luna o Marte). Il nuovo razzo si chiamerà Super Heavy e prevederà ben 31 motori Raptor. La strada è comunque ancora lunga e con diverse insidie, ma SpaceX e Musk non intendono fermarsi.