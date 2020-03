Elon Musk manderà tre turisti nello spazio nel 2021: raggiungeranno la ISS

SpaceX invierà tre turisti in un viaggio di 10 giorni con meta la Stazione Spaziale Internazionale. Il volo si terrà verso la fine del 2021 e per la missione verrà utilizzato il razzo Falcon 9 abbinato al veicolo spaziale Crew Dragon, che è progettato per trasporto umano. Lo ha annunciato la stessa azienda lo scorso giovedì, all'interno del secondo grande annuncio di SpaceX di quest'anno fra quelli legati al cosiddetto "turismo spaziale".

La vacanza orbitale fa parte di un accordo che SpaceX ha firmato con la startup Houston Axiom Space, la quale gestirà la logistica del viaggio per i tre cittadini privati che vorranno imbarcarsi in questa particolare missione sulla ISS. Sette cittadini privati ​​hanno già trascorso del tempo sulla ISS (uno di loro è andato addirittura due volte), tuttavia la nuova missione di fine 2021 sarà la prima in assoluto verso la ISS ad essere "completamente privata".

I turisti spaziali trascorreranno due giorni viaggiando da e verso la stazione spaziale orbitale e almeno otto giorni a bordo, condividendo lo spazio con gli astronauti che lavorano al suo interno. Il costo dei biglietti? Esorbitante: circa 55 milioni di dollari. Nonostante ciò uno dei tre posti è già prenotato, secondo il New York Times, che ha riportato la notizia.

Il turismo spaziale è possibile anche grazie agli annunci della NASA dello scorso anno all'interno dei quali ha concesso l'apertura della ISS a un numero maggiore di attività commerciali, e fra queste è previsto anche il turismo nello spazio. SpaceX ha trascorso gli ultimi anni a costruire una nuova versione del suo veicolo spaziale Dragon in modo da ottenere la certificazione per il trasporto umano. L'obiettivo primario era quello di inviare gli astronauti della NASA sulla ISS, ma le potenziali destinazioni d'uso di Crew Dragon sono ben più estese.

La compagnia di Elon Musk, inoltre, ha recentemente completato un secondo importante test della nuova versione della navicella Dragon, dimostrando la possibilità per gli astronauti di sfuggire anche in occasione di un'esplosione del razzo collegato. Il primo volo reale, quindi all'interno di una missione con astronauti NASA a bordo, dovrebbe aver luogo entro la fine dell'anno. Per rientrare nei costi di produzione, tuttavia, SpaceX conta da tempo di sfruttare il turismo spaziale come ulteriore flusso di cassa. Proprio il mese scorso, SpaceX ha annunciato che sta lavorando con la società spaziale Space Adventures per inviare fino a quattro cittadini privati ​​in orbita attorno alla Terra alla fine del 2021 o all'inizio del 2022.

Il turismo fuori dal mondo è una grande opportunità di business in generale, e sta attirando parecchio interesse adesso che diverse aziende private hanno dimostrato la capacità di raggiungere lo spazio. La Virgin Galactic di Richard Branson è recentemente diventata la prima società di turismo spaziale quotata in borsa, e offre a più persone qualche minuto di assenza di gravità nel suo enorme aereo spaziale. Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos, promette un'esperienza simile attraverso il suo razzo New Shepard.

Quello che propone SpaceX va comunque ben oltre, con l'esperienza offerta ai suoi clienti che sembra essere decisamente vicina a quella di un vero e proprio astronauta della NASA. Il prezzo è logicamente ben più elevato e alla portata di pochissimi eletti, ma Musk non vuole fermarsi qui: fra i piani da portare a compimento nel prossimo futuro c'è anche un viaggio turistico intorno alla Luna, previsto nei prossimi anni, e l'ambizione di portare l'uomo su Marte.

Quello di fine 2021 sarà solo il primo dei viaggi di SpaceX e Axiom verso la ISS: le due aziende hanno già dichiarato di voler continuare a mandare uomini nello spazio anche in missioni future.