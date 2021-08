Elon Musk: "Jeff Bezos ha lasciato Amazon per fare causa a SpaceX a tempo pieno". Ma a noi piace ricordarli così | FOTO

È entrata nel vivo la 'guerra stellare' tra il patron di Tesla Elon Musk e quello di Amazon Jeff Bezos rispettivamente per le loro società spaziali SpaceX e Blue Origin. Fra i due uomini più ricchi del pianeta non è mai scorso buon sangue, e con l'avvento del nuovo business spaziale la situazione non sembra essere migliorata.

Nell'ultimo mese, le due società si sono battute per ottenere il contratto per il lander lunare delle missioni Artemis, conclusa con la scelta di SpaceX decretata dalla NASA. Bezos però non ci ha pensato due volte e ha fatto causa alla NASA interrompendo e ritardando così i lavori di SpaceX sul progetto.

Turns out Besos retired in order to pursue a full-time job filing lawsuits against SpaceX … — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021

Un altro fronte si è aperto questa settimana, in seguito ad una notizia pubblicata su Twitter dal giornalista Christian Davenport in riferimento alla richiesta di Bezos di scartare il piano di SpaceX per Starlink di seconda generazione. In poco tempo Musk è intervenuto ed ha risposto twittando: "Jeff Besos ha lasciato Amazon per fare causa a SpaceX a tempo pieno". Parole piuttosto pesanti sono rivolte a Bezos, che come sappiamo si è ritirato da ruolo di CEO di Amazon lo scorso 5 luglio.

Amazon: lettera di protesta contro il progetto Starlink di seconda generazione

Il progetto di Musk riguarda il lancio di 30.000 satelliti Starlink di seconda generazione (attualmente ce ne sono 1.700 in orbita) da parte di SpaceX per migliorare il servizio. Amazon però non ci sta e ha scritto una lettera di protesta alla FCC chiedendo di sospendere l'autorizzazione per il lancio dei nuovi satelliti Starlink contestando SpaceX di aver la possibilità di scegliere tra due configurazioni orbitali diverse e non solo una come da regolamento.

Elon Musk e Jeff Bezos insieme nel 2004

"Il nuovo approccio di SpaceX di richiedere due configurazioni che si escludono a vicenda è in contrasto sia con le regole della Commissione che con le politiche pubbliche e invitiamo la Commissione a respingere questo emendamento. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe invitare SpaceX a ripresentare il suo emendamento dopo aver stabilito un'unica configurazione per il suo sistema Gen2", ha affermato Mariah Dodson Shuman, consulente aziendale del progetto Kuiper di Amazon.

Detto ciò, a noi piace ricordare così questi due personaggi che hanno conquistato il mondo, seduti e sorridenti insieme al ristorante nel lontano 2004.

