Elon, l'Imperatore di Marte che porterà l'uomo sul Pianeta Rosso: la storia è del 1953

Non sono poche le volte che Elon Musk ha rimandato i suoi ambiziosi piani, sia con Tesla sia con SpaceX. A ottobre il visionario sudafricano ha dichiarato che, in base alle sue (piuttosto ottimistiche) stime, nel 2024 l'uomo potrebbe mettere i piedi su Marte, dopo essere stato trasportato dalla SpaceX Starship sul Pianeta Rosso. L'obiettivo: l'unica speranza di salvare il futuro dell'essere umano sarà colonizzare lo spazio, e Marte è il pianeta da cui cominciare per garantire la salvezza alla nostra specie.

Ad aprile lo stesso Musk aveva sottolineato l'importanza di rendere la vita "multiplanetaria", visto che un giorno "alcune piante e specie animali potrebbero morire sulla Terra, ma rimanere in vita su Marte". Quello che appare buffo nella determinazione di Elon Musk è che la sua storia potrebbe essere dettata dal destino, dal momento che è stata prevista già nel 1953 da Wernher von Braun all'interno del libro divulgativo The Mars Project in cui con dieci navicelle venivano trasportati un totale di 70 astronauti su Marte.

Elon Musk l'Imperatore di Marte? Era stato previsto nel 1953 (più o meno)

La storia risale in realtà allo scorso mese di dicembre, riesumata da un utente su Twitter, Toby Li, che ha risposto a un tweet di Elon Musk in cui l'imprendtore scriveva: "Destiny, destiny. No escaping that for me", come per dire che non potesse sfuggire al proprio destino. La pronta risposta dell'utente è stata: "Parlando di destino, sapevi che nel libro The Mars Project del 1953 di von Braun si legge di una persona chiamata Elon che avrebbe portato gli uomini su Marte?". Insomma, la storia di Musk potrebbe essere stata scritta quasi 70 anni fa, anche se i dettagli sono molto diversi.

Von Braun è stato un ingegnere tedesco e una figura cardine nello sviluppo della tecnologia missilistica nella Germania nazista, e dopo la Seconda Guerra Mondiale si è trasferito negli USA insieme ad oltre 1000 scienziati tedeschi diventando un pioniere nello sviluppo della tecnologia aerospaziale americana. Nel libro lo scienziato usa la narrativa per spiegare in maniera semplice come potesse avvenire un viaggio su Marte durante la Guerra Fredda.

In realtà, però, nel libro i dettagli non sono così come descritti da Toby Li: Elon non è infatti una persona, ma il nome della posizione del leader politico eletto sul Pianeta Rosso una volta colonizzato: "Il governo marziano è diretto da dieci uomini, il cui leader viene eletto con suffragio universale per cinque anni e viene nominato 'Elon'. Due camere del Parlamento hanno promulgato le leggi che devono essere amministrate dall'Elon e dal suo gabinetto", si legge nel paragrafo in questione in cui von Braun spiega la politica marziana.

Le analogie sono comunque piuttosto curiose, anche se difficilmente vedremo Musk governare il Pianeta Rosso una volta che verrà colonizzato grazie alle sue navicelle spaziali. Nel dubbio, però, dopo il breve siparietto con gli utenti di Twitter l'imprenditore aveva aggiornato temporaneamente la sua descrizione nel profilo Twitter dichiarandosi non solo Technoking di Tesla, ma anche Imperatore di Marte.