Einsten aveva ragione, di nuovo: captate le prime 'impronte' dell'orizzonte degli eventi

Un gruppo internazionale di ricercatori ha estratto per la prima volta dalle onde gravitazionali le tracce dirette dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, analizzando gli ultimi istanti della fusione GW250114. Lo studio, pubblicato su Nature, offre una nuova verifica della relatività generale di Einstein nel regime di gravità più estremo che si conosca.

Il segnale proviene dall'onda gravitazionale più intensa mai registrata, captata dall'osservatorio LIGO a gennaio 2025 e già nota per aver permesso di confermare il teorema dell'area di Stephen Hawking. Isolando l'ultimo lampo di radiazione, quello che gli autori chiamano onda diretta (direct wave), il team è riuscito a leggere informazioni provenienti da una regione più prossima all'orizzonte di quanto fosse mai stato possibile.

L'orizzonte degli eventi è la "superficie di non ritorno" oltre la quale nulla può sfuggire, nemmeno la luce. La sua fisica è descritta da due grandezze: la frequenza di rotazione e la gravità superficiale. L'onda diretta porta l'impronta di entrambe, oscillando a una frequenza legata alla rotazione del buco nero e smorzandosi a un ritmo dettato dalla gravità superficiale.

Una nuova conferma per Einstein

Quel progressivo affievolirsi del segnale è la conseguenza del redshift gravitazionale: man mano che la sorgente si avvicina all'orizzonte, le onde vengono "stirate" e perdono energia, fino a spegnersi. È proprio la forma di questo smorzamento, insieme alla frequenza dell'oscillazione, a fornire le coordinate dell'orizzonte che fino a oggi erano rimaste inaccessibili agli strumenti.

Per spiegare il fenomeno, l'autore principale Sizheng Ma del Perimeter Institute for Theoretical Physics ricorre all'immagine di un cucchiaio che mescola un bicchiere d'acqua. Lo stadio finale della fusione genera un vortice nello spazio-tempo che si propaga sotto forma di onde gravitazionali, viaggiando in tutte le direzioni alla velocità della luce. Se il "cucchiaio" agisce abbastanza vicino all'orizzonte, diventa possibile decodificare la fisica di quella zona. "Normalmente questo concetto compare nella fantascienza, ma adesso possiamo davvero toccare la regione intorno all'orizzonte con i dati gravitazionali", ha dichiarato Ma.

I dati raccolti coincidono in pieno con le previsioni teoriche per un buco nero di Kerr, cioè rotante. La rilevazione dell'onda diretta vale un rapporto segnale-rumore del 15,8 nel rivelatore LIGO di Hanford e del 17,1 in quello di Livingston, valori sufficienti a parlare di evidenza osservativa e non di semplice fluttuazione statistica.

"Abbiamo dimostrato ancora una volta che Einstein aveva ragione", ha commentato Ma.

Tra le informazioni emerse c'è anche il modo in cui un buco nero rotante trascina lo spazio attorno a sé, un effetto noto come frame dragging. "È come premere un bicchiere su un tavolo e ruotarlo, in modo che la tovaglia si avvolga intorno alla base", ha spiegato Maximiliano Isi, astrofisico della Columbia University. Il metodo apre così un canale osservativo diretto per misurare questo trascinamento nelle ergosfere dei buchi neri.

Gli autori avvertono che serviranno ulteriori analisi per capire quanto si possa davvero ricostruire dell'orizzonte con questa tecnica. L'obiettivo a lungo termine è ambizioso: individuare minuscole variazioni riconducibili a fluttuazioni quantistiche e, attraverso di esse, cercare eventuali deviazioni dalla relatività generale. "In questo modo possiamo sondare la regione vicino all'orizzonte alla ricerca di nuova fisica", ha concluso Ma.