Einstein Probe: il telescopio spaziale a raggi X euro-cinese ha catturato le prime immagini

All'inizio dell'anno è stato lanciato il telescopio spaziale a raggi X chiamato Einstein Probe. Si tratta di una collaborazione euro-cinese che vede coinvolte l'ESA e la Chinese Academy of Sciences (CAS) e che promette di essere un nuovo strumento utile per gli scienziati che vogliono raccogliere dati su fenomeni cosmici particolarmente energetici, dai buchi neri alle supernove, insieme a XMM-Newton e XRISM mentre Chandra (NASA) è in una fase complessa della sua missione.

Via Lattea catturata con lo strumento WXT

Le prime immagini catturate dal telescopio spaziale sono state mostrate negli scorsi giorni al settimo workshop del consorzio legato al progetto che si è tenuto a Pechino. Da quando è stato lanciato il 9 gennaio, la squadra che si occupa della sua gestione ha effettuato i test di messa a punto e la calibrazione degli strumenti scientifici.

Ammasso globulare Omega Centauri

Carole Mundell (direttrice della divisione scientifica dell'ESA) ha dichiarato "sono lieta di vedere le prime osservazioni di Einstein Probe che mostrano la capacità della missione di studiare ampie zone di cielo nei raggi X e scoprire rapidamente nuove fonti celesti. Questi primi dati ci danno un assaggio allettante dell'Universo dinamico ad alta energia che sarà presto alla portata delle nostre comunità scientifiche. Congratulazioni ai team scientifici e ingegneristici di CAS, MPE, CNES e ESA per il loro duro lavoro nel raggiungere questo importante traguardo".

Il resto della supernova Puppis A

In particolare sono stati provati gli strumenti WXT (Wide-field X-ray Telescope) che può osservare l'intera volta celeste in tre orbite e lo strumento FXT (Follow-up X-ray Telescope) è pensato per avere maggiore sensibilità e individuare eventi di breve durata che potrebbero sfuggire a WXT.

Tra le particolarità di WXT di Einstein Probe c'è la struttura dei rilevatori che prendono spunto dagli occhi delle aragoste. Negli scorsi mesi lo strumento ha iniziato a cercare fonti di emissioni a raggi X per trovare nuovi oggetti celesti e iniziare la fase operativa vera e propria. La prima sorgente a raggi X è stata scoperta il 19 febbraio. Si è trattato di un GRB (lampo gamma) della durata di 100" (immagine visibile qui sopra). Successivamente il telescopio spaziale ha scoperto altre 14 sorgenti non permanenti di raggi X e analizzato altri 127 brillamenti stellari.

Nebulosa Granchio osservata con lo strumento FXT

Per quanto riguarda FXT, questo strumento ha già osservato nel dettaglio un oggetto individuato dal WXT il 20 marzo. Erik Kuulkers (dell'ESA) ha dichiarato che è sorprendente che, pur non essendo ancora completamente calibrati, gli strumenti siano stati in grado di fornire dati utili velocemente.

La galassia M87 vista con lo strumento FXT

Secondo quanto riportato il telescopio spaziale a raggi X Einstein Probe continuerà la fase di calibrazione per poi iniziare le osservazioni scientifiche (intorno alla metà di giugno). La missione principale ha una durata prevista di 3 anni restando in un'orbita a 600 km di quota. Come per altri progetti, siamo solo all'inizio di un'avventura che fornirà dati interessanti per comprendere al meglio il nostro Universo.