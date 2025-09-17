EHT mostra nuove immagini di come cambia il buco nero supermassiccio M87*

Nel corso degli anni l'Event Horizon Telescope (EHT) ha raccolto moltissimi dati riguardanti il buco nero supermassiccio M87* (che si trova al centro dell'omonima galassia). Quello che sorprende è il cambiamento della polarizzazione.

Abbiamo riportato negli scorsi giorni dell'anniversario della prima rilevazione di un'onda gravitazionale legata alla fusione di due buchi neri. Una prova importante che ha permesso di migliorare la comprensione dei buchi neri e della fisica legata a questi oggetti esotici. A breve distanza di tempo è arrivata anche un'altra novità che riguarda questi corpi celesti. Si tratta delle nuove immagini del buco nero supermassiccio M87* (che si trova al centro della galassia M87).

What are the stripes in the images of M87*?



They show the direction of polarized light. This animation shows how M87 would look over the years through a polarizer- like the filters in reflex cameras or 3D glasses.



Animation: I. Martí-Vidal (Univ. Valencia) pic.twitter.com/U2IFy9sjVl — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) September 17, 2025

Di questo buco nero supermassiccio abbiamo già avuto un'immagine grazie all'Event Horizon Telescope nell'ormai lontano 2019. Nel corso del tempo sono stati fatti ulteriori studi e analisi sulla sua struttura, su quella del disco di accrescimento e sui campi magnetici che vengono generati. Nuove immagini catturate nel corso degli anni e confrontate tra loro hanno permesso recentemente di mostrare un cambio inaspettato nella polarizzazione del buco nero M87*.

Nuovi studi sulla polarizzazione del buco nero M87*

Il buco nero supermassiccio M87* si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra e ha una massa di oltre 6 miliardi di volte quella del Sole. Grazie alle indagini compiute dall'EHT in un periodo che va dal 2017 al 2021 è stato possibile rivelare dettagli sorprendenti sui cambiamenti dei campi magnetici vicino all'orizzonte degli eventi, offrendo una nuova prospettiva sulla fisica dei buchi neri.

I dati sono stati inseriti nello studio dal titolo Horizon-scale variability of from 2017--2021 EHT observations e mostrano come il diametro dell'anello di luce che circonda l'ombra del buco nero è rimasto costante, confermando le previsioni della relatività generale di Einstein. Non è questa però la novità sorprendente. Il "colpo di scena" interessa invece il modello di polarizzazione, che indica la struttura dei campi magnetici nel plasma che ruota vorticosamente attorno al buco nero.

Secondo Paul Tiede (astronomo del centro di astrofisica di Harvard & Smithsonian) ha dichiarato che "il modello di polarizzazione cambia in modo significativo nel tempo. Questo ci dice che l'ambiente vicino all'orizzonte degli eventi è dinamico e complesso, sfidando i nostri modelli teorici".

Come scritto sopra, il periodo di osservazione va dal 2017 al 2021 e mostra come la direzione della polarizzazione si sia invertita. Se inizialmente i campi magnetici sembravano spiraleggiare in una direzione, nel 2018 si sono stabilizzati mentre nel 2021, si sono invertiti, muovendosi in senso opposto.

Si tratta di un cambiamento inaspettato che gli studiosi devono ancora comprendere. Quali potrebbero essere le cause? Le ipotesi sono diverse ma questi mutamenti potrebbero essere influenzati da una combinazione di fattori, come la struttura interna dei campi magnetici e fenomeni esterni, come l’effetto Faraday (che comporta l'alterazione della polarizzazione della luce).

Molto c'è ancora da capire per quanto riguarda le dinamiche e la fisica dei buchi neri (compresi quelli supermassicci). Con l'aggiunta di due telescopi all'insieme di EHT, Kitt Peak in Arizona e NOEMA in Francia, la risoluzione dei dati del 2021 è superiore di molto a quella degli anni precedenti. In futuro le informazioni acquisite saranno ancora migliori grazie all'avanzamento tecnologico permettendo agli scienziati di formulare modelli sempre più prossimi alla realtà.