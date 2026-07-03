Edge AI: NVIDIA Jetson raggiungerà l'orbita lunare con il servizio Ocula di Firefly Aerospace

"Spazio: nuova frontiera" e in particolare ora la Luna (insieme all'orbita bassa terrestre) è l'obiettivo principale di società e agenzie spaziali prima del grande salto verso Marte. La sfida alla realizzazione di basi lunari, a un'economia sostenibile e alla ricerca scientifica porteranno al lancio di moltissime missioni nei prossimi anni, per esempio all'interno del programma Artemis. L'Intelligenza Artificiale arriverà anche lì grazie a sistemi avanzati. Un esempio è l'integrazione della piattaforma di edge AI NVIDIA Jetson nell'orbiter Elytra Dark (che fungerà anche da relay di comunicazione) per il servizio Ocula di Firefly Aerospace.

Ocula sarà operativo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027 con il lancio della missione Blue Ghost Mission 2 (dopo il successo della precedente). Avere un sistema di calcolo avanzato a bordo permette di non congestionare il trasferimento di dati attraverso il Deep Space Network e altri servizi di scambio dati riducendo al minimo le trasmissioni. NVIDIA Jetson opererà in orbita lunare eseguendo algoritmi di Intelligenza Artificiale così da e trasmettere verso il nostro Pianeta solo le informazioni più rilevanti, in base al giudizio del cliente.

Il sensore Ocula raccoglierà immagini nell'UV e nel visibile. Questi dati saranno elaborati a bordo di Elytra in orbita lunare e trasmessi autonomamente sulla Terra. Il modulo NVIDIA Jetson (che sarà alimentato dai pannelli solari dell'orbiter) funzionerà grazie al software di SciTec, società parte di Firefly Aerospace.

Il lander Blue Ghost Mission 2 atterrerà sulla faccia nascosta della Luna e sarà la prima missione statunitense a farlo (recentemente la Cina ci è riuscita due volte con Chang'e-4 e Chang'e-6). Come supporto a questo hardware ci sarà propri l'orbiter Elytra Dark di Firefly Aerospace con la sua missione che dovrebbe avere una durata di cinque anni e che aprirà le porte al servizio di analisi della superficie lunare commerciale Ocula basato proprio su NVIDIA Jetson.

Jason Kim (CEO di Firefly Aerospace) ha dichiarato che "la nostra visione è quella di continuare ad illuminare il percorso verso un ecosistema spaziale audace che espande il futuro dell'umanità. Crediamo in un futuro in cui tutta l'elaborazione e la raccolta di dati basati sull'AI avverrà nello Spazio. È come i cavi transatlantici che collegano i continenti sulla Terra per far funzionare Internet – vogliamo fare lo stesso tipo di cose nello Spazio: collegare tutte queste diverse costellazioni orbitali per consentire qualcosa di più grande di qualsiasi singola costellazione".

In futuro Firefly Aerospace continuerà a collaborare da NVIDIA e integrerà all'interno dei suoi sistemi anche il modulo Space-1 Vera Rubin, quando sarà reso disponibile. Grazie a queste soluzioni si potranno avere informazioni sempre più dettagliate e aggiornate sulla superficie lunare, sui siti di atterraggio delle missioni robotiche e di quelle con astronauti.