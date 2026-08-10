Eclissi solare totale del 2026: le 5 fasi da non perdere il 12 agosto

Il 12 agosto la Luna si allineerà perfettamente tra Sole e Terra, proiettando un'ombra larga circa 182 miglia su Spagna, Islanda e Groenlandia: ecco cosa succede in cielo, fase dopo fase, dal primo contatto alla totalità

Il 12 agosto 2026 la Luna nuova scivolerà esattamente tra la Terra e il Sole, cancellando per pochi minuti la luce diurna lungo una fascia di territorio compresa tra Spagna, Islanda e Groenlandia. È l'eclissi solare totale più attesa dell'anno, e lungo il cosiddetto percorso di totalità, largo circa 182 miglia, il disco lunare coprirà per intero quello del Sole.

Fuori da questa stretta fascia, centinaia di milioni di persone in gran parte d'Europa, Africa e Nord America assisteranno comunque a un'eclissi parziale, con la Luna che morde solo una porzione del disco solare. Il punto di massima eclissi si troverà a circa 45 km al largo della costa occidentale dell'Islanda, dove la totalità durerà il massimo teorico di 2 minuti e 18 secondi.

L'evento globale si apre con il cosiddetto primo contatto, il momento in cui il bordo lunare inizia a intaccare il disco solare. Il fenomeno sarà visibile per la prima volta sui cieli dell'Alaska alle 17:34 italiane. Da lì in avanti, nei circa novanta minuti successivi, chi si trova lungo il percorso di totalità vedrà il Sole trasformarsi progressivamente in una sottile falce, con un calo percepibile della temperatura e un'insolita penombra che avvolge il paesaggio nella mezz'ora precedente al momento clou.

Il momento clou: diamond ring, Baily's Beads e corona

Pochi istanti prima della totalità compare il celebre effetto "diamond ring": l'ultimo spicchio di Sole visibile accanto all'alone della corona solare, la sottile atmosfera esterna della nostra stella. Subito dopo si formano i cosiddetti Baily's Beads, minuscoli punti di luce che filtrano attraverso le valli e i crateri del bordo lunare prima che il disco solare scompaia del tutto.

Con l'inizio della totalità, la Luna agisce come un coronografo naturale, oscurando completamente il Sole e regalando un buio innaturale in pieno giorno. È l'unico momento in cui è possibile togliere gli occhiali protettivi e osservare a occhio nudo la corona solare, insieme a eventuali protuberanze e alla sottile linea rossa della cromosfera, visibile solo per pochi istanti all'inizio e alla fine della totalità.

Nel cielo scurito potrebbero comparire anche Giove e Mercurio, in basso a destra rispetto al Sole eclissato, e Venere, più luminosa, in alto a sinistra. Chi ha fortuna potrebbe persino scorgere una scia dello sciame meteorico delle Perseidi, che raggiunge il proprio picco proprio in coincidenza con l'eclissi del 12 agosto.

Terminata la totalità, la sequenza si ripete in ordine inverso: riappaiono i Baily's Beads e il diamond ring, seguiti da una falce solare che si allarga progressivamente. L'eclissi parziale globale si chiude alle 21:57 in Italia, quando il disco lunare abbandona definitivamente quello del Sole al largo delle coste occidentali dell'Africa, nel momento noto come quarto contatto.

Chi assisterà all'evento dal vivo dovrà indossare occhiali certificati per l'osservazione solare durante tutte le fasi parziali: guardare il Sole anche per pochi istanti senza protezione adeguata può causare danni permanenti alla vista. Solo nei brevissimi minuti della totalità piena è consentito rimuoverli, per poi rimetterli immediatamente non appena il disco solare torna a riemergere.

E in Italia?

Leclissi solare del 12 agosto 2026 sarà visibile dallItalia come eclissi parziale, ma con una forte variabilità geografica e soprattutto con una difficoltà di osservazione legata al Sole bassissimo sullorizzonte occidentale al momento del massimo.

Le mappe di visibilità realizzate grazie al modello altimetrico digitale TinItaly dellIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), mostrano che la copertura del disco solare aumenta regolarmente da sud-est verso nord-ovest: si passa da circa 18% in Calabria a oltre 93% in Piemonte e Liguria, con punte che raggiungono il 95% nel Ponente ligure e nella Sardegna nord-occidentale.

Tuttavia, proprio nelle zone dove leclissi è più profonda, il Sole risulta anche più radente, e la visibilità dipende in modo critico dallorografia: un rilievo verso ovest-nord-ovest può nascondere completamente il Sole, proiettando ombre che si allungano per decine di chilometri. Le mappe mostrano che al massimo delleclissi la visuale resta libera solo da pianure, coste e creste esposte, mentre valli e versanti rivolti verso i monti perdono lo spettacolo.

Per questo motivo, la reale osservabilità dellevento non dipende soltanto dalla percentuale di copertura, ma dalla scelta accurata di un punto con orizzonte occidentale sgombro, preferibilmente verificato con un sopralluogo nei giorni precedenti.