Ecco le immagini del satellite italiano LICIACube dell'impatto di NASA DART contro l'asteroide

Nella nottata di oggi è avvenuto lo storico impatto tra la sonda spaziale NASA DART e l'asteroide Dimorphos che sarà al centro di una nuova serie di studi che consentiranno di capire come riuscire a realizzare una difesa planetaria efficace in grado di deviare oggetti celesti che potenzialmente potrebbero causare gravi danni al nostro Pianeta. Questa missione era "solamente" un test in quanto l'obiettivo non era effettivamente un pericolo per la Terra, ma era anche importante per mettere le basi prima di pensare a soluzioni più complesse.

Conferenza stampa su @LiciaCube:

Elisabetta Dotto, Science Team Lead di Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF): "Una immagine pre impatto e una post impatto. Si vede il flash prodotto dall’impatto di Dart"

Crediti FOTO ASI/NASA

Alle 16:00 di oggi si è tenuta la conferenza stampa di ASI, INAF e Argotec che ha avuto come ospite d'eccezione Thomas Zurbuchen (amministratore associato della NASA) che ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto dall'Italia nella missione e come il nostro Paese si possa fregiare di essere tra le poche nazioni a svolgere operazioni automatizzate nello Spazio profondo. Una missione di successo che ha avuto un ruolo in "prima fila" per osservare l'impatto della sonda contro l'asteroide.

Le immagini di LICIACube dell'impatto di NASA DART

Come spiegato durante la conferenza, il lavoro è stato complesso anche per l'impossibilità di agire direttamente sul Cubesat durante le fasi culmine affidandosi ad algoritmi e all'Intelligenza Artificiale (con una rete neurale). Tutto però è andato come sperato e previsto riuscendo a catturare le immagini che permetteranno di studiare l'impatto da molto vicino, più di quanto sia stato possibile fare da Terra oppure dal JWST.

In basso a sinistra Didymos mentre in alto a destra (più scuro) Dimorphos

Le immagini catturate da LICIACube (satellite di piccole dimensioni simile per alcuni aspetti ad ArgoMoon) dell'impatto di NASA DART serviranno a capire come l'asteroide ha reagito allo scontro, come la polvere si è sollevata dal corpo celeste, a osservare la superficie dello stesso e a capire quanto l'orbita dell'asteroide è stata modificata.

In alto il pennacchio di polveri che si è sollevato dopo lo schianto di DART

Valerio Di Tana (Program Manager di Argotec) ha spiegato come la missione dello smallsat sia stata una sfida con uno sviluppo durato anni con tecnologia validata sia in orbita che nei laboratori sulla Terra. Del resto si trattava di arrivare molto vicini all'asteroide e, durante il rilascio avvenuto alcuni giorni fa, bisognava evitare di danneggiare la sonda NASA DART. L'AI è stata ottimizzata successivamente al rilascio con l'ottimizzazione delle fotocamere, dell'elaborazione delle immagini e quindi in grado di "capire" in autonomia se effettivamente il bersaglio era inquadrato correttamente.

Altra immagine con le polveri sollevate dopo l'impatto della sonda

La verifica della modifica del periodo orbitale, che avverrà con telescopi da Terra, potrà avvenire nelle prossime settimane con LICIACube che fornirà informazioni aggiuntive per capire se la strategia "dell'impatto cinetico"può essere valida nel deflettere un asteroide pericoloso (ovviamente bisognerà considerare massa e tipologia, ma questo è solo l'inizio). Per quanto riguarda invece i Cubesat, hanno dimostrato di poter operare anche in missioni nello Spazio profondo aprendo nuovi scenari per il futuro con piattaforme più compatte e meno costose rispetto a satelliti più grandi e impegnativi.

Ultima immagine rilasciata per oggi con i due asteroidi e le polveri

