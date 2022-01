Ecco la vettura Indy Autonomous Challenge vista dal vivo: tra pochi giorni si corre a Las Vegas

L'Indy Autonomous Challenge è il primo campionato Indycar in cui gareggiano solo monoposto a guida autonoma, portate in pista da 9 team, provenienti da 8 Paesi ed in rappresentanza di 19 università.

L'organizzatore aveva annunciato una massiccia presenza al CES di Las Vegas, ed infatti durante il primo evento di apertura, il CES Unveiled, abbiamo già potuto vedere dal vivo una delle vetture, ritratta in queste foto.

Come evidente, l'abitacolo non ha spazio per un pilota umano, ma è sfruttato interamente per computer di bordo, elettronica e sensori, utilizzando lo stesso telaio di Dallara che va normalmente a comporre la struttura delle vetture classiche.

Lo scorso ottobre i team erano già scesi in pista per un primo "show", e replicheranno tra pochi giorni, proprio a Las Vegas, dove è prevista una gara il 7 gennaio presso il Motor Speedway locale. L'evento è aperto solo ai media accreditati per il CES, ma sarà disponibile anche via streaming live sul sito www.indyautonomouschallenge.com.

Ci sarà anche una conferenza stampa presso il Mandaly Bay proprio nel pomeriggio di oggi (ora di Las Vegas), alla quale seguirà anche un altro panel presso lo stand del LVCC, West Hall #5029, dove sarà presentata la monoposto Dallara AV-21.