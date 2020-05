Ecco il simulatore SpaceX: tutti possono provare la manovra d'attracco della Crew Dragon con la ISS

SpaceX ha lanciato un simulatore che dà la possibilità a tutti di provare la manovra di attracco della Crew Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale.

In realtà la navicella dell'azienda di Elon Musk è capace di eseguire la procedura in automatico, tuttavia in casi eccezionali può essere necessario passare al controllo manuale. Il simulatore di SpaceX dovrebbe offrire un'idea abbastanza plausibile di come avviene realmente la manovra e, in più, l'interfaccia presente nella web-app rilasciata dall'azienda spaziale è la stessa a cui hanno accesso gli astronauti durante l'operazione.

Per provare la manovra non bisogna essere un astronauta, ma quello che serve è un browser web e parecchia pazienza visto che, per quanto fittizia, portare a compimento la procedura non è proprio semplicissimo. Quella che si vede nell'app, sottolinea TechCrunch che ha riportato la notizia, è l"interfaccia effettiva" su cui fa affidamento l'equipaggio durante la manovra.

L'input - gestibile anche da tastiera su PC - è semplice e l'unico obiettivo è mantenere la traiettoria in maniera corretta durante l'avvicinamento in microgravità, adattando l'andamento della navicella di conseguenza. I controlli a video sono quelli che ci si aspetterebbe da un gioco mobile, ma sono molto simili a quelli reali visto che vera Crew Dragon può essere gestita dagli astronauti attraverso pannelli touchscreen. Su Twitter l'amministratore della NASA Jim Bridenstine ha dichiarato di aver completato il simulatore fisico di Crew Dragon al "primo tentativo" nel 2019, anche se per lui è chiaramente più semplice l'approccio in qualità da ex pilota dell'aeronautica.

Il simulatore SpaceX via browser non è comunque niente di professionale, né accurato se non nell'interfaccia utente. È da intendersi più che altro come uno strumento di promozione per la navicella Crew Dragon, al fine di aumentarne la visibilità e generare business. È comunque un esperimento molto interessante, visto che mostra anche ai meno esperti il modo in cui le interfacce fra uomo e macchina siano cambiate drasticamente nel corso degli anni divenendo molto meno ostiche da intuire e padroneggiare.