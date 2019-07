Ecco come gli accelerometri dello smartphone rivelano la nostra personalità

Gli smartphone che ci portiamo appresso ogni giorno (e con cui sovente "pastrugnamo" ogni notte) contengono una quantità spaventosa di informazioni che ci riguardano. E' un aspetto che spesso trascuriamo, o che consideriamo solo limitatamente a quegli elementi più espliciti, come le chiamate, i messaggi e gli eventuali log della posizione geografica.

Tuttavia la presenza di numerosi sensori di vario tipo all'interno dei nostri telefoni permette di raccogliere molte più informazioni sulla nostra persona. E' da qui che sono partiti i ricercatori della Royal Melbourne Institute of Technology University, con l'idea di usare gli accelerometri e giroscopi che tracciano il movimento del telefono per cercare di tratteggiare i tratti di personalità dell'utente sulla base del suo agire fisico.

Del resto l'attività fisica ha una forte correlazione con la personalità umana. La velocità con cui camminiamo, la distanza compiuta o l'utilizzo notturno del telefono seguono spesso dei pattern e questi pattern offrono molti suggerimenti sul nostro tipo di personalità.

I risultati di questo studio - che comunque almeno sulla carta pare presentare qualche punto debole come il campione esiguo, 52 individui, e il fatto che sia basato su questionari (e le persone tendono ad essere piuttosto imprecise quando si trovano a rispondere su loro stesse) - sono stati analizzati in accordo con la teoria dei tratti di personalità "Big Five" sviluppata negli anni '90 da Robert McCrae e Paul Costa che riportiamo da Wikipedia:

Estroversione - intesa come grado di attivazione, fiducia ed entusiasmo nelle condotte che si adottano e nella loro scelta.

Gradevolezza - intesa come quantità e qualità delle relazioni interpersonali positive che la persona intraprende, orientate al prendersi cura ed accogliere l'altro.

Coscienziosità - intesa come precisione, affidabilità, accuratezza metodologica che l'individuo è orientato ad offrire attraverso la sua condotta, nonché la volontà di avere successo e la sua perseveranza.

Nevroticismo - intesa come grado di resistenza a stress di tipo emotivo (resilienza), quali ad esempio l'ansietà, l'instabilità, l'irritabilità.

Apertura all'esperienza - intesa come disposizione a ricercare stimoli culturali e di pensiero esterni al proprio contesto ordinario, nonché la ricerca di un contatto con un orientamento valoriale diverso da quello di riferimento.

Quindi sulla base delle analisi i ricercatori hanno individuato, ad esempio, che individui più attivi nelle sere durante la settimana sono generalmente più introversi, mentre al contrario gli estroversi hanno mostrato pattern più casuali forse per via della loro inclinazione ad incontrare persone differenti e ad imbarcarsi in attività non previste. Le persone più curiose ed inventive invece tendono a compiere e a ricevere meno chiamate rispetto alle altre, mentre per esempio le persone coscienziose ed organizzate non tendono a contattare la stessa persona in un breve periodo di tempo.

I ricercatori suggeriscono che questo studio potrebbe rappresentare la base per sviluppare sistemi di matching più accurati per i social media e anche per i sistemi di pubblicità personalizzata, così come un modo per i singoli utenti di meglio comprendere la propria personalità.