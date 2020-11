É un uccello? è un aereo? No, è... un drone che muove le ali!

Il genio inventivo umano, le sue capacità ingegneristiche e visionarie hanno permesso la costruzione di aeroplani capaci di attraversare il cielo a velocità anche supersoniche, ma ancora non è stato possibile progettare oggetti volanti capaci di muoversi nell'aria con la stessa agilità e reattività di un volatile.

Un gruppo di ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Svizzera ha allora pensato, come spesso accade nel campo della progettazione ingegneristica, di ispirarsi alla natura, progettando un drone con appendici mobili capaci di estendersi e ritrarsi.

Drone con ali estensibili: l'ispirazione arriva da un astore

La reattività e l'agilità in volo proprie di un uccello sono capacità possibili proprio grazie alle ali, che estendendosi e ritraendosi gli permettono di modificare rapidamente resistenza all'aria, portanza e velocità. Non si tratta di un'idea del tutto nuova nel campo dell'ingegneria applicata al volo: gli appassionati di aerei militari avranno immediatamente pensato al caccia Grumman F-14 Tomcat con ala a geometria variabile, ma si tratta di un'impostazione relativamente semplice con le ali che si muovono lentamente estendendosi o avvicinandosi alla fusoliera dell'aereo.

I ricercatori dell'EPFL hanno costruito un drone sullo stesso concetto nel corso del 2016, ma il nuovo modello risulta essere molto migliorato sotto molti pundi di vista. Anzitutto le dimensioni e la forma delle ali sono state ottimizzate per funzionare in maniera più simile a quelle di un volatile. L'ispirazione giunge direttamente dallo studio di un astor. I ricercatori hanno poi integrato ulteriori penne regolabili nella parte posteriore del drone.

Il design di questo particolare drone potrebbe essere migliore, secondo i ricercaotri, di quello dei normali quadricotteri oggi in commercio che vengono pensati e dimensionati proprio per agevolarne la manovrabilità, specie quando si trovano a dover volare in un ambiente ricco di ostacoli. Attualmente però, e chi ne possiede uno conoscerà bene la problematica, il limite principale dei quadricotteri e il loro limitato tempo di volo poiché per volare necessitano di eliche sempre in movimento, il che va ovviamente a gravare sull'autonomia operativa della batteria. Il drone dell'EPFL utilizza un solo motore e può sfruttare gli stratagemmi propri dei volatili per risparmiare energia, come ad esempio effettuare planate più o meno prolungate e sfruttare le correnti e le termiche per restare in altitudine senza dover produrre spinta.

Uno dei vantaggi rispetto ad un velivolo ad ala fissa è la capacità di compiere virate rapide, veloci picchiate e manovre complesse con la stessa agilità di un quadricottero. L'obiettivo finale è quello di progettare un drone che possa avere tempi di volo più estesi rispetto a quanto possibile con gli approcci attualmente usati e che sia in grado di muoversi all'interno di ambienti con ostacoli, come ad esempio una foresta o un ambiente urbano. In quest'ottica le possibilità applicative sono numerose: dalla semplice ricognizione, alla consegna di corrispondenza e pacchi fino alle operazioni di ricerca e soccorso.