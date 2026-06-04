È stato acceso il più grande laser mai costruito da un privato, e punta a una cosa sola

Xcimer Energy ha acceso Phoenix, il più grande laser mai posseduto da un privato: un prototipo a fluoruro di kripton con cui la società di Denver punta a rendere la fusione a confinamento inerziale economica e industrialmente replicabile

Mercoledì Xcimer Energy ha acceso Phoenix, il sistema laser che l'azienda di Denver definisce il più grande mai posseduto da un privato. È il primo traguardo ingegneristico della società da quando esiste: un prototipo concepito per dimostrare che la fusione a confinamento inerziale può diventare un sistema industriale replicabile uscendo dal confine dell'"esperimento da laboratorio".

L'impianto, ospitato in una struttura di 74.000 piedi quadrati (circa 6.900 metri quadrati) a Denver, poggia su un'architettura che la stessa Xcimer chiama "non convenzionale": un laser a fluoruro di kripton (KrF) abbinato a una tecnica di scattering Brillouin stimolato (SBS) per comprimere un impulso lungo un microsecondo nei tempi dell'ordine del nanosecondo che la fusione richiede. Il cuore ottico SBS è lungo 38 metri e la sorgente lavora a energie d'impulso superiori a 1 kilojoule: secondo l'azienda, la più alta energia e la maggiore estensione spaziale mai raggiunte da un dispositivo di questo tipo.

Perché non un altro NIF

Il riferimento dichiarato è il National Ignition Facility (NIF), l'impianto del Lawrence Livermore National Laboratory che nel dicembre 2022 ha dimostrato per la prima volta un guadagno netto di energia da una reazione di fusione, e che nel 2025 ha prodotto 8,6 megajoule di energia di fusione a fronte di 2 megajoule di luce laser in ingresso, come abbiamo già raccontato. Il NIF usa 192 fasci laser allo stato solido focalizzati su un bersaglio grande quanto una gomma da matita.

Xcimer parte da una premessa precisa: lo scopo per cui è nato il NIF è quello di strumento scientifico. La sua tecnologia a vetro, sostiene la società, resta troppo costosa, complessa e onerosa da mantenere per generare elettricità su scala di rete. Da qui la scelta del fluoruro di kripton e di un'architettura a due sole linee di fascio, contro le 192 del NIF, pensata per maggiore efficienza, minore stress termico e compatibilità con la produzione industriale.

Il guadagno dimostrato a Livermore è un pareggio scientifico, misurato tra energia depositata sul bersaglio ed energia liberata: non tiene conto delle centinaia di megajoule che servono ad alimentare l'intero apparato laser. La tesi del cofondatore e presidente Alexander Valys è che "la fusione laser commerciale diventa possibile solo se il sistema laser stesso diventa drasticamente più semplice, economico e producibile". La partita quindi si gioca nel campo economico, sul costo del laser.

La tabella di marcia

Phoenix è il primo gradino. Il piano di Xcimer prevede Anvil (2028), un amplificatore a scala commerciale capace di consegnare 200 kilojoule sul bersaglio; Vulcan (inizio anni Trenta), un sistema da 4-12 megajoule pensato per raggiungere il pareggio energetico alla presa e per applicazioni di sicurezza nazionale, con la scelta del sito attesa entro quest'anno; infine Athena (metà anni Trenta), la prima centrale a fusione laser destinata alla generazione continua di elettricità per la rete.

L'azienda, sostenuta da investitori privati e da fondi del Dipartimento dell'Energia statunitense, partecipa al programma federale Milestone-Based Fusion Development. Il cofondatore e CEO Conner Galloway ha inquadrato Phoenix anche come operazione industriale prima ancora che tecnologica: ricostruire una competenza sui laser a eccimeri ad alta energia che gli Stati Uniti, dice, avevano "in gran parte abbandonato dopo la Guerra Fredda", recuperando catene di fornitura specializzate e gli ultimi ingegneri con esperienza diretta su questi sistemi.

La distanza tra ciò che Phoenix è oggi e ciò che servirà domani è enorme: poco più di 1 kilojoule contro i milioni di joule di una centrale. Xcimer afferma di aver costruito il primo pezzo dell'architettura con cui intende colmarla. Il prossimo passo sarà la scelta del sito di Vulcan, attesa entro la fine dell'anno.