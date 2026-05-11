Due robot rifanno il letto da soli: il video di Helix-02 sembra fantascienza

Figure AI ha mostrato Helix-02, il sistema Vision-Language-Action proprietario capace di coordinare due robot umanoidi in attività domestiche complesse. I robot collaborano senza pianificazione centrale né scambio diretto di messaggi, gestendo locomozione, manipolazione di oggetti rigidi e deformabili e coordinazione dinamica in tempo reale all'interno di ambienti condivisi.

Figure AI ha pubblicato un nuovo video in cui dimostra le capacità della piattaforma Helix-02: due robot umanoidi impegnati nel riordino completo di una camera da letto in meno di due minuti. L'aspetto più rilevante della dimostrazione non riguarda soltanto l'esecuzione dei singoli compiti, ma soprattutto la capacità dei due sistemi di coordinarsi autonomamente senza alcun supervisore centrale o pianificatore condiviso.

Secondo l'azienda, entrambi gli umanoidi eseguono le operazioni utilizzando una singola policy Vision-Language-Action addestrata tramite apprendimento neurale. Ogni robot osserva l'ambiente attraverso le proprie telecamere e interpreta in tempo reale le intenzioni del partner esclusivamente dai movimenti, in maniera analoga a quanto avviene tra esseri umani durante attività collaborative.

Nel filmato diffuso dalla società i robot eseguono una lunga sequenza di operazioni eterogenee: aprono porte, appendono abiti, raccolgono rifiuti, chiudono libri, sistemano cuffie su supporti verticali, spostano una sedia sotto una scrivania e collaborano nel rifacimento del letto. Tutto il flusso operativo viene eseguito senza suddivisioni rigide in sottotask né passaggi di controllo tra sistemi specializzati.

Dal punto di vista tecnico, la dimostrazione evidenzia un'integrazione simultanea di locomozione, manipolazione avanzata e percezione ambientale. In diversi casi i robot devono sfruttare l'intero corpo per mantenere l'equilibrio e generare forze controllate. Ad esempio, l'apertura di una porta richiede la localizzazione della maniglia, la pressione del meccanismo, il mantenimento della stabilità e il riposizionamento dinamico del corpo durante il movimento del battente.

Un altro passaggio particolarmente significativo riguarda la manipolazione degli oggetti deformabili. Il piumone del letto rappresenta infatti uno scenario molto complesso per la robotica: non esiste una geometria rigida da seguire, la forma cambia continuamente e ogni movimento di un robot modifica istantaneamente le condizioni operative dell'altro. I due umanoidi devono quindi aggiornare continuamente le proprie previsioni e correggere la traiettoria decine di volte al secondo mentre il tessuto si piega, scivola e cambia tensione.

La società sostiene che questa rappresenti una delle prime dimostrazioni di "Locomanipolazione cooperativa tra umanoidi" ottenuta direttamente tramite una singola rete neurale end-to-end, capace di trasformare input visivi in azioni coordinate senza controller specifici per ogni attività.

L'azienda sottolinea inoltre che le nuove capacità sono state ottenute aggiungendo dati di addestramento, senza modificare l'algoritmo di base del sistema. Lo stesso framework era già stato utilizzato in precedenza per attività logistiche, pulizia domestica e piegatura del bucato, mentre la nuova dimostrazione amplia il focus verso compiti collaborativi tra più umanoidi operanti nello stesso ambiente.