Due giorni su un supercomputer, poi sul desktop: così l'AI prevede l'aria che respireremo

L'Università di Manchester ha utilizzato NVIDIA Earth-2 per sviluppare un modello generativo capace di prevedere l'inquinamento atmosferico nel Regno Unito. Addestrato su Isambard-AI in soli due giorni, il sistema opera anche su DGX Spark e potrebbe supportare sanità, monitoraggio in tempo reale, simulazioni politiche e modelli locali open source.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Manchester ha utilizzato i modelli generativi della famiglia NVIDIA Earth-2 per sviluppare un sistema dedicato alla previsione dell'inquinamento atmosferico nel Regno Unito.

L'inquinamento dell'aria rappresenta un problema rilevante per la salute pubblica, tanto da essere associato a circa 30.000 decessi nel Regno Unito nell'ultimo anno. I modelli convenzionali per la qualità dell'aria devono combinare previsioni meteorologiche e processi chimici, un approccio che richiede una notevole capacità di calcolo e limita la frequenza e il livello di dettaglio delle simulazioni.

David Topping, professore presso il Department of Earth and Environmental Science dell'Università di Manchester, ha quindi valutato se le tecniche sviluppate per le previsioni meteorologiche potessero essere applicate anche alla distribuzione degli inquinanti.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il team NVIDIA Earth-2. I ricercatori hanno generato dati di addestramento partendo da simulazioni chimico-climatiche e hanno successivamente addestrato Earth-2 CorrDiff, un modello generativo per il downscaling, utilizzando Isambard-AI, il supercomputer nazionale britannico dedicato all'intelligenza artificiale. Al suo interno si trovano 5448 Grace Hopper Superchip GH200 per una potenza di 21 exaflops con calcoli AI.

Il primo tentativo ha prodotto un modello funzionante. Il gruppo ha poi introdotto Earth-2 StormCast, progettato per realizzare previsioni dipendenti dal tempo utilizzando direttamente anche le osservazioni sulla qualità dell'aria. I ricercatori hanno inoltre dimostrato i flussi di addestramento e inferenza su NVIDIA DGX Spark, il sistema desktop basato sul Superchip GB10 Grace Blackwell.

Il modello britannico è stato addestrato utilizzando un anno di dati simulati sull'inquinamento, con campionamento orario, arrivando a una copertura dell'intero Regno Unito con una risoluzione compresa tra 2 e 3 chilometri quadrati. Su Isambard-AI, il processo ha richiesto appena due giorni utilizzando un singolo nodo dotato di otto GPU.

Il sistema può essere utilizzato sia per analizzare l'inquinamento dell'ultimo anno sia per elaborare scenari futuri. Una delle applicazioni considerate dai ricercatori riguarda, per esempio, la valutazione degli effetti di possibili modifiche alle politiche governative in materia di inquinamento.

Secondo Topping, un ulteriore impiego potrebbe riguardare direttamente le strutture sanitarie. I servizi sanitari regionali e nazionali potrebbero utilizzare le previsioni per avvisare in anticipo persone affette da patologie come l'asma quando sono previste concentrazioni elevate di inquinanti nella loro zona, per esempio il giorno successivo o nella settimana seguente.

Il gruppo sta inoltre lavorando all'integrazione del modello con dispositivi edge dotati di intelligenza artificiale. L'obiettivo è utilizzare dati sulla qualità dell'aria raccolti in tempo reale per supportare decisioni altrettanto rapide, anche in situazioni come gli incendi boschivi.

"Il fatto che questo modello sia stato addestrato in due giorni su Isambard-AI e che ora possa essere eseguito su un DGX Spark appoggiato su una scrivania cambia chi può fare questa ricerca e con quale velocità. Siamo solo all'inizio di ciò che questi workflow aperti possono fare a livello globale", ha dichiarato Niall Robinson, developer relations manager per il settore weather and climate di NVIDIA.

Il team punta, inoltre, ad aumentare ulteriormente la risoluzione del modello sfruttando altri dataset disponibili pubblicamente. L'obiettivo è arrivare a una rappresentazione dell'inquinamento su scala stradale.

Il progetto non è pensato esclusivamente per il Regno Unito. I ricercatori intendono rendere disponibili con licenza open source i dati di addestramento e i workflow utilizzati per sviluppare i modelli, così da consentire ad altri gruppi di ricerca di replicare l'approccio utilizzando dati locali.