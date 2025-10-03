Due droni Amazon si sono schiantati contro una gru: cosa è successo

Amazon ha sospeso e poi riattivato il servizio di consegne via drone Prime Air in Arizona dopo un incidente che ha coinvolto due velivoli MK30 a Tolleson. FAA e NTSB hanno comunque aperto le indagini, mentre Amazon fa sapere che introdurrà nuove procedure di sicurezza.

Mercoledì scorso, due droni MK30 di Prime Air, il servizio di consegna aerea di pacchi del colosso di Amazon, si sono scontrati con la struttura di una gru a Tolleson, nell'area metropolitana di Phoenix, precipitando al suolo; uno dei due ha preso fuoco, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L'episodio ha portato Amazon a sospendere temporaneamente le attività locali, mentre la Federal Aviation Administration (FAA) e la National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

I droni possono trasportare pacchi fino a 5 libbre (circa 2,3 kg) direttamente dai centri di smistamento alle abitazioni dei clienti.

In un comunicato, il portavoce Terrence Clark ha confermato che l'azienda ha completato una revisione interna, concludendo che non vi siano stati problemi né con i droni né con la tecnologia di supporto. Amazon, tuttavia, ha introdotto nuove procedure di sicurezza, tra cui ispezioni visive più approfondite per monitorare potenziali ostacoli mobili come gru e macchinari. Concluse le analisi, Amazon ha riattivato il servizio di consegne Prime Air.

Il programma, che mira a raggiungere l'obiettivo di 500 milioni di consegne all'anno entro la fine del decennio, ha affrontato negli anni diversi ostacoli tecnici e organizzativi. Non è infatti la prima volta che i droni cadono dal cielo.

Vi è stato, ad esempio, un incidente nel dicembre 2024 in Oregon, con due droni entrati in collisione durante un test in un centro di collaudo a Pendleton, in Oregon, in condizioni di pioggia. I voli furono sospesi temporaneamente in Texas e Arizona.

In un altro incidente, avvenuto a settembre dello stesso anno, gli operatori dei droni lanciarono accidentalmente due voli di prova contemporaneamente, causandone la collisione, mentre ne stavano testando il comportamento in caso di guasto di una delle eliche.

Nonostante le difficoltà, Amazon vede il servizio di droni Prime Air come una delle soluzioni per velocizzare le consegne "all'ultimo miglio" e ridurre la dipendenza dalla logistica tradizionale su strada. Intanto, è bene ricordare che Amazon ha concluso con successo il primo test in Italia del servizio a dicembre 2024 in Abruzzo.