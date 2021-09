Drone cinese per esplorare Marte: sarà il compagno di un rover e arriverà in cinque anni

All'inizio di Settembre abbiamo scritto dello sviluppo di un prototipo di drone cinese per l'esplorazione di Marte che ricorda molto da vicino Ingenuity sviluppato dal JPL (NASA). Qualche giorno dopo sono emerse le prime specifiche tecniche durante un'intervista a uno dei ricercatori che ha collaborato alla sua realizzazione.

Chiaramente si tratta solamente di un prototipo e potrebbe essere sviluppato ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente questo modello andrà incontro ad alcuni test per assicurarne la funzionalità nell'ambiente marziano che è particolarmente ostile. In particolare a preoccupare i ricercatori sono le notti marziane, dove la temperatura è decisamente più bassa e l'atmosfera rarefatta.

Le ultime novità sul drone cinese dedicato a Marte

Secondo quanto riportato nella nuova intervista, il National Space Science Center non era nuova a sperimentare una tecnologia come quella dei droni per l'esplorazione spaziale. I primi test sono iniziati nel 2019 con alcune ricerche preliminari che hanno poi portato allo sviluppo del prototipo del drone cinese che abbiamo visto nelle fotografie.

A parlare è sempre il ricercatore Bian Chunjiang, che ha sviluppato il progetto del "Mars UAV". Come spiegato da Chunjiang, il drone cinese servirà da guida per i rover che si muoveranno sulla superficie migliorando così la capacità di rilevare pericoli o siti di interesse. Il tutto sarà possibile grazie al sistema di rilevazione multispettrale.

In un singolo volo il drone può scansionare il terreno per diverse centinaia di metri. Durante il volo possono essere rilevate rocce (anche per farle evitare al rover) ed eseguire una prima analisi chimica. A questo punto il rover può raggiungere il luogo e eseguire analisi più complesse.

Un po' più grande e un po' più pesante di Ingenuity

Le eliche del drone cinese sono lunghe 1,4 metri ciascuna (Ingenuity le ha da 1,2 metri) e viene sfruttato un doppio rotore coassiale. Nella parte inferiore è posizionata l'elettronica e le batterie. Nell'immagine disponibile mancava ancora il rivestimento isolante e quindi la versione definitiva sarà un po' diversa.

La massa totale del drone cinese sarà di 2,1 kg mentre la versione statunitense ha una massa di 1,8 kg. Il peso maggiore potrebbe essere dovuta alla strumentazione scientifica che è più complessa di quella di Ingenuity portando a sua volta a pale più grandi.

Secondo quanto riportato, la quota di volo dovrebbe essere compresa tra 5 metri e 10 metri e volare fino a 3 minuti con una velocità di circa 5 m/s. Ancora una volta è stata confermata la possibilità di sfruttare la ricarica delle batterie di tipo wireless (grazie al rover che fungerà da base) anche se mancano informazioni tecniche sulla tecnologia impiegata.

La scelta delle quattro zampe flessibili è stata fatta dopo diversi tentativi. Il peso limitato e la possibilità di essere ripiegate sono un vantaggio nel design. Una delle difficoltà sarà eseguire correttamente i test. Simulare le condizioni di Marte è complicato e il drone cinese deve potersi muovere dovendo quindi avere una stanza abbastanza ampia. La ricerca dovrebbe svolgersi nei prossimi cinque o sei anni, secondo Chunjiang.