Dopo aver annullato il lancio di Starship, SpaceX rinvia anche il lancio di un razzo spaziale Falcon 9

Il 17 luglio sarebbe dovuta partire la missione Flight 13 del grande razzo spaziale riutilizzabile Starship. A causa di un problema ad almeno due motori di Super Heavy Booster 20, il lancio è stato bloccato a circa un secondo dal decollo. Fortunatamente sia il primo stadio che il secondo stadio (Ship 40) non hanno subito danni e in questi giorni i tecnici hanno lavorato alla sostituzione dei propulsori Raptor 3 atmosferici di Super Heavy.

Il lancio di Starship per la missione Flight 13 è attualmente previsto per il 24 luglio intorno alle 0:45 (ora italiana) quando si aprirà la finestra di lancio, anche se l'arrivo di una tempesta tropicale potrebbe comportare dei problemi. Si tratta del primo rinvio di una missione di questo vettore poco prima della partenza. Come dichiarato da dirigenti di SpaceX, è stato così possibile per provare le procedure nel caso dovesse succedere in futuro, magari non con missioni di test ma con missioni operative.

SpaceX annulla il lancio di un razzo spaziale Falcon 9

Interessante notare che nella giornata di oggi, anche un razzo spaziale Falcon 9 non è decollato a causa di un problema all'ultimo secondo, il primo lancio di questo razzo spaziale dopo il rinvio di Flight 13. Pur non essendoci dettagli, è molto improbabile (se non impossibile) che si tratti dello stesso problema che ha afflitto Starship, ma si tratta di una curiosa coincidenza per una società che ci ha abituato a lanciare un razzo spaziale di classe orbitale (mediamente) ogni 3 giorni, o meno.

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/9FTnIt7SHh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2026

Il Falcon 9 coinvolto nell'imprevisto è quello con codice B1082-23 che sarebbe dovuto decollare dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California. A bordo sono presenti 24 satelliti Starlink V2 mini per garantire il funzionamento della megacostellazione per la connettività Internet che sarà utilizzata anche per la missione Artemis III. Il gruppo di satelliti è quello chiamato 17-39. L'ultima volta che accadde un problema simile fu durante la missione Starlink per il Gruppo 10-2 del giugno 2024.

Questo sarebbe dovuto essere il 23° lancio di questo primo stadio del Falcon 9. In precedenza queste stesso vettore era stato impiegato per le missioni USSF-62, OneWeb Launch 20, NROL-145 e 19 missioni Starlink. SpaceX ha dichiarato che sia il vettore che il carico utile sono al sicuro e ha riprogrammato il lancio con lo stesso hardware per domani, 21 luglio, alle 16:00 (ora italiana).

In entrambi i casi, sia per Starship che per il Falcon 9, il fatto che non ci sia stato un RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) è sicuramente incoraggiante. Bisogna inoltre considerare che nel 2026 SpaceX ha lanciato 84 missioni, per lo più Starlink, superando tutte le società statunitensi ma anche le realtà nel resto del Mondo, sia per numero che per massa complessiva.