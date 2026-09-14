Dopo 370 anni il Cyphral Distich non è più un mistero: Fable 5.1 trova la chiave in 44 minuti

Il modello di Anthropic ha risolto in 44 minuti un enigma rimasto insoluto dal 1653: la chiave del Cyphral Distich di Thomas Urquhart era nascosta nelle 32 preghiere dello stesso libro, mai collegate prima ai numeri del cifrario

Claude Fable 5.1 ha risolto in appena 44 minuti un cifrario che resisteva dal 1653. Si tratta del Cyphral Distich, chiuso in coda al trattato Logopandecteision dello scrittore scozzese Thomas Urquhart: 64 numeri disposti su due righe da 32, mai decifrati da nessuno studioso in oltre tre secoli. Il modello ha lavorato in autonomia, senza correzioni umane, impiegando circa 176.000 token di elaborazione.

Il cifrario era stato segnalato come problema aperto sulla rivista Notes and Queries già nel 1899, e più di recente il ricercatore Klaus Schmeh lo aveva inserito nella sua raccolta dei 50 cifrari storici irrisolti. Analisi delle frequenze, sostituzione semplice, sostituzione omofonica: nessuno di questi metodi classici aveva mai restituito un testo leggibile, perché l'ipotesi di partenza era sbagliata fin dall'inizio.

Il punto di svolta è un dettaglio che gli storici avevano sempre trascurato. Il cifrario compare subito dopo le 32 Proquiritations del libro, e Urquhart stesso, nel testo, insiste su quel numero al punto da scrivere che nessuna cifra potrebbe essere scelta meglio di "due e trenta". Incrociando questo indizio con il richiamo ai "desideri del cuore" nella poesia introduttiva, Fable 5.1 ha capito che la chiave non andava cercata fuori dal testo: coincideva con il libro stesso. L'i-esimo numero di ogni riga indica la parola da contare dentro l'i-esima Proquiritation, di cui va presa solo la lettera iniziale.

Applicando la regola alle 64 cifre emerge un distico compiuto:

"O God uphold King Charls the Second and make him the supreme ruler of this land".

La traduzione è letteralmente la seguente: "O Dio, sostieni re Carlo II e rendilo il supremo sovrano di questa terra". Ogni riga conta esattamente 32 lettere, la rima and/land rispetta la forma promessa dal titolo stesso del cifrario, e il contenuto, una preghiera per la restaurazione di Carlo II, è coerente con il royalismo dichiarato di Urquhart.

Un secondo cifrario, risolto quasi per intero

Forte del primo risultato, Fable 5.1 si è misurato anche con il Cyphral Octastich, il cifrario più esteso lasciato da Urquhart in The Jewel del 1652: 285 numeri contro i 64 del Distich. Applicando lo stesso principio, ma sostituendo alle Proquiritations le 284 pagine numerate del volume, il modello ha ricostruito quasi per intero un'ottava in rima ABABABCC, un'altra preghiera dedicata a Carlo II.

Restano margini d'incertezza dichiarati apertamente nel resoconto del test: nove lettere non trovano una spiegazione univoca nel testo digitalizzato disponibile, e un frammento della quinta riga non restituisce inglese leggibile con nessuna delle ipotesi provate. Per sciogliere questi dubbi servirebbe una copia fisica dell'edizione del 1652, dato che la trascrizione usata per il confronto manca proprio del fascicolo finale che contiene l'ottastico.

La scoperta arriva da Vals AI, il laboratorio che ha condotto il test, e per ora non ha ricevuto una verifica indipendente dalla comunità di studiosi di cifrari storici: non è un dettaglio da liquidare, viste le pretese in gioco. Resta il fatto che mesi di tentativi con altri modelli avanzati non avevano prodotto risultati comparabili, e che in questo caso è bastato assegnare l'obiettivo, senza fornire alcun indizio sulla soluzione.