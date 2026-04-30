Doom gira dentro ChatGPT e Claude: basta un MCP e scrivere "play Doom" nella chat

Un software engineer ha portato lo storico sparatutto id Software del 1993 direttamente all'interno di ChatGPT e Claude usando il Model Context Protocol. Basta digitare un comando nella chat per avviarlo senza uscire dal client AI

Nel nuovo capitolo della saga "It runs Doom", basta digitare "play Doom" nella finestra di un chatbot AI: il gioco parte direttamente inline, senza aprire browser esterni o installare nulla. Chris Nager, software engineer americano, ha costruito un'app MCP che trasforma ChatGPT e Claude in host di gioco per il celeberrimo sparatutto id Software del 1993, rendendo il codice sorgente pubblicamente disponibile su GitHub.

Il ruolo del Model Context Protocol

Il Model Context Protocol (MCP) è uno standard open-source sviluppato da Anthropic a novembre 2024, progettato per consentire ai modelli di linguaggio di connettersi con strumenti esterni, database e risorse di contesto strutturato. Funziona su JSON-RPC 2.0 e articola tre componenti principali: l'host (il client IA, come Claude Desktop o ChatGPT), il client MCP (lo strato che gestisce il protocollo all'interno del host) e il server MCP (il servizio che espone strumenti e risorse). La novità che ha reso possibile questo progetto specifico è la specifica MCP Apps, un'estensione del protocollo che permette a un server MCP di restituire un'interfaccia utente interattiva (HTML, canvas, dashboard) direttamente integrata nella finestra di conversazione. Questa specifica è diventata stabile a fine gennaio 2026, aprendo la strada a un nuovo tipo di applicazioni che vanno ben oltre il semplice scambio di testo.

Can ChatGPT and Claude run DOOM? Yes, they can.



I made DOOM into an MCP app, playable inline in AI clients like ChatGPT and Claude.https://t.co/lzLFJ4pL1R pic.twitter.com/ypO2E7x78i — Chris Nager (@chrisnager) April 17, 2026

Nager ha sfruttato questa estensione per costruire qualcosa di tecnicamente solido quanto volutamente frivolo: un'implementazione di Doom che non richiede alcuna uscita dall'interfaccia AI. Il suo server MCP espone due strumenti: create_doom_session, che avvia il gioco inline nella chat, e get_doom_launch_url, che restituisce un URL di fallback per i client che non supportano ancora le UI inline. Quando il client IA riceve il comando, il gioco appare direttamente nella finestra di conversazione, con tanto di notifica che indica lo stato "pronto".

Lo stack tecnico

Sotto il cofano, il motore di gioco è cloudflare/doom-wasm, il porting di Doom in WebAssembly realizzato da Cloudflare. Gli asset grafici e audio provengono da Freedoom Phase 1, il progetto open-source che sostituisce le risorse proprietarie di id Software con equivalenti a licenza libera, eliminando qualsiasi problema di copyright. L'intero progetto è scritto in TypeScript e allestito su Netlify, con un sistema di signed token per mantenere le sessioni di gioco attive tra client diversi. L'architettura è volutamente minimalista: un piccolo MCP server, un browser shell per il rendering del gioco, il flusso di autenticazione via token firmati.

La sfida principale non era tecnica in senso stretto, ma concettuale. La prima versione embedded risultava visivamente disordinata finché Nager non ha cambiato approccio: invece di usare l'app MCP come semplice veicolo per mostrare un browser che eseguiva il gioco, ha cominciato a trattare l'app MCP stessa come il browser effettivo. Quel cambio di prospettiva ha sbloccato la qualità dell'integrazione. "Le MCP app sono nuove e interessanti, sono affascinato dai vincoli del game design dei primi videogiochi, ed è sempre divertente vedere Doom portato su nuove superfici", ha scritto nel post sul suo sito in cui documenta l'intero processo.

Compatibilità e limiti

L'integrazione funziona pienamente su Claude Desktop e ChatGPT nella versione desktop. Sulle app iOS di entrambi i client il gioco si avvia ma in modo parziale: le limitazioni dell'interfaccia mobile riducono l'esperienza senza bloccarla del tutto. Per i client IA che non supportano ancora MCP Apps, il server restituisce automaticamente il link di fallback, così l'utente può comunque avviare Doom nel browser. Tutto il codice è su GitHub, riutilizzabile come base per qualsiasi altra MCP app con UI inline.

La tradizione del "It runs Doom"

Come i lettori più affezionati ormai sanno, il progetto si inserisce in una tradizione lunga trent'anni. Doom, uscito nel 1993, è diventato il benchmark informale per qualsiasi nuovo dispositivo o piattaforma: se riesce a eseguirlo, il sistema ha quanto basta. Nel corso degli anni il gioco è stato fatto girare su calcolatrici, frigoriferi, tostapane, processori Intel Management Engine e persino su colture batteriche intestinali. Due anni fa, un gruppo di ricercatori di Google era riuscito a eseguire Doom in tempo reale tramite un modello generativo di AI chiamato GameNGen, che generava ogni frame come output della rete neurale. Quel progetto era concettualmente opposto a quello di Nager: lì era l'AI a simulare il gioco frame per frame attraverso inferenza, qui l'AI funge da contenitore per un'implementazione WebAssembly del motore originale.

L'aspetto più significativo di questo progetto non è Doom in sé, ma la dimostrazione pratica delle potenzialità delle MCP Apps ora che la specifica è stabile. Iniettare interfacce interattive nella finestra di chat senza uscire dal client apre scenari che includono dashboard analitiche, form di configurazione, editor, visualizzatori di dati complessi. Nager ha scelto Doom come proof of concept, ma il meccanismo sottostante è lo stesso che potrebbe avvicinare i chatbot AI a veri ambienti di lavoro interattivi.