Donald Trump torna sui suoi passi: Jared Isaacman è il nuovo amministratore della NASA

Nell'attuale periodo di presidenza, Donald Trump ci ha abituato a diversi cambi di strategia, anche tornando sui suoi passi. Non sappiamo precisamente cosa sia accaduto nelle ultime ore, ma dopo il ritiro della candidatura di giugno ora il presidente statunitense ha nominato nuovamente il miliardario filantropo Jared Isaacman come nuovo amministratore della NASA. Finisce così l'incarico a tempo determinato di Sean Duffy, che avrebbe voluto invece rimanere fino almeno al termine della missione Artemis II.

Negli scorsi giorni Duffy aveva fatto pressioni per cercare di mantenere la sua posizione all'interno della NASA (rimane comunque Segretario dei trasporti) provando a far apparire il suo avversario come poco affidabile. In una mossa a sorpresa (ma non troppo), Donald Trump ha invece posto fine alla questione nominando proprio Jared Isaacman.

In precedenza il presidente aveva dichiarato come Isaacman non fosse "abbastanza allineato" con l'amministrazione statunitense ed era in cerca di una figura che potesse portare avanti il piano di "riforma" della NASA per puntare maggiormente all'esplorazione spaziale con equipaggio lasciando da parte la divisione scientifica. Una delle possibilità è che Trump sia stato informato dei progressi della Cina per quanto riguarda l'esplorazione lunare, con la nazione asiatica che punta a portare un equipaggio sulla Luna entro il 2030 (probabilmente nel 2029).

Jared Isaacman è il nuovo amministratore della NASA

Sul suo social Truth, il presidente Donald Trump ha scritto "Sean Duffy ha svolto un lavoro incredibile come amministratore ad interim della National Aeronautics and Space Administration (NASA). Questa sera sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della NASA. La passione di Jared per lo Spazio, l'esperienza da astronauta e la dedizione nell'ampliare i confini dell'esplorazione, svelare i misteri dell'Universo e far avanzare la nuova economia spaziale, lo rendono ideale per guidare la NASA in una nuova era audace. Congratulazioni a Jared, sua moglie Monica e i loro figli, Mila e Liv. Grazie per la vostra attenzione a questa questione! Presidente DJT".

Sean Duffy ha scritto sul social X "grazie Donald Trump per l'onore di aver guidato NASA. Abbiamo fatto passi da gigante nella nostra missione di ritornare sulla Luna prima della Cina. È fondamentale per la nostra sicurezza nazionale e il nostro orgoglio nazionale vincere la prossima corsa allo Spazio. Congratulazioni a Jared Isaacman. Gli auguro ogni successo e farò in modo che la transizione avvenga senza intoppi".

Ovviamente non poteva mancare il messaggio da parte del nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman "grazie, Signor Presidente, per questa opportunità. Sarà un onore servire il mio Paese sotto la sua guida. Sono inoltre profondamente grato a Sean Duffy, che sovrintende con competenza la NASA oltre alle sue numerose altre responsabilità. Il sostegno della comunità degli amanti dello Spazio è stato travolgente. Non so come abbia guadagnato la fiducia di così tante persone, ma farò tutto il possibile per essere all'altezza delle aspettative. Agli innovatori che stanno costruendo l'economia orbitale, agli scienziati che perseguono scoperte rivoluzionarie e ai sognatori di tutto il Mondo ansiosi di tornare sulla Luna e di intraprendere il grande viaggio oltre: questi sono i momenti più emozionanti dall'alba dell'era spaziale e credo fermamente che il futuro che tutti stavamo aspettando diventerà presto realtà. E ai migliori e più brillanti della NASA, e a tutti i partner commerciali e internazionali, dico che abbiamo una responsabilità straordinaria, ma il tempo stringe. Il viaggio non è mai facile, ma è tempo di ispirare ancora una volta il Mondo a raggiungere il quasi impossibile: intraprendere e realizzare grandi e audaci imprese nello Spazio... e quando ci riusciremo, renderemo la vita qui a casa migliore e sfideremo la prossima generazione ad andare ancora oltre. La NASA non sarà mai custode della storia, ma la farà per sempre. Buona fortuna, Presidente Donald J. Trump, e buona fortuna alla NASA, mentre l'America guida la più grande avventura nella storia dell'umanità".

In generale la comunità scientifica e quella di appassionati di Spazio era stata portata a sostenere Jared Isaacman in virtù delle sue caratteristiche, della sua passione che aveva anche dimostrato pagando di tasca propria due missioni private, Inspiration4 e Polaris Dawn, alle quali aveva partecipato con il supporto di SpaceX e di Elon Musk.

Proprio gli stretti legami con Musk (e con SpaceX) lo avevano in parte ostacolato in precedenza in quanto altre società, storiche del settore spaziale, temevano di perdere ulteriore peso all'interno delle scelte dell'amministrazione. Nell'ultimo periodo il rapporto tra i due miliardari sembrava però essersi "raffreddato" ma potrebbe essere anche stata una strategia per evitare di ostacolare ulteriormente Isaacman in vista di una potenziale nomina. Inoltre alcuni finanziamenti al Partito Democratico (noti pubblicamente) da parte di Isaacman lo avevano reso ostile ai Repubblicani e a Trump, anche se di recente lo stesso miliardario aveva dichiarato di aver finanziato anche il Partito Repubblicano e nell'ultimo periodo aveva cercato di restare al di fuori della scena politica.

Jared Isaacman, in veste di nuovo amministratore della NASA, avrà l'arduo compito di capire come recuperare il tempo perso per cercare di compiere la missione Artemis III prima che al Cina porti un equipaggio sulla Luna. Inoltre si troverà di fronte la sfida di ridurre i costi dell'agenzia spaziale statunitense, non perdere eccessivo terreno dal punto di vista scientifico e accontentare il presidente statunitense (che invece vorrebbe che la NASA si concentrasse sull'esplorazione con equipaggi).

Un compito non certo facile, ma non impossibile. Tra le prime mosse ci sarà quella di supportare l'equipaggio della missione Artemis II mentre si studierà una strategia adatta per Artemis III, dopo le affermazioni di Duffy delle scorse settimane e la risposta di SpaceX in merito al lander lunare basato su Starship.