DJI rivoluziona le consegne aeree: il nuovo drone può trasportare fino a 100 kg di carico!

DJI ha lanciato sul mercato globale FlyCart 100, drone per consegne aeree con capacità di carico fino a 100 kg. Il nuovo modello migliora sensibilmente le prestazioni del predecessore FlyCart 30, offrendo maggiore autonomia, ricarica rapida e un migliore sistema di sicurezza

DJI ha ufficializzato oggi il lancio globale di, drone progettato per operazioni di consegna aerea professionale. Il nuovo modello amplia le possibilità applicative del settore, portando la capacità di trasporto fino a 100 kg contro i 30 kg del precedente FlyCart 30. L'azienda punta così a consolidare la propria presenza nel mercato delle soluzioni logistiche aeree professionali, rivolgendosi a settori come l'emergenza, l'edilizia e la gestione della catena di approvvigionamento.

Il drone mantiene la configurazione coassiale a quattro assi e otto eliche del modello precedente, ma introduce miglioramenti sostanziali dal punto di vista tecnico. Le eliche in fibra di carbonio da 62 pollici, unite a motori più potenti e a un design aerodinamico ottimizzato, consentono di trasportare carichi fino a 65 kg per una distanza di 12 km utilizzando la configurazione a doppia batteria. La configurazione d'emergenza con batteria singola permette invece di spostare fino a 80 kg per 6 km, triplicando le prestazioni rispetto al predecessore.

Le batterie da 41Ah del sistema energetico supportano la ricarica ultra-rapida tramite caricabatterie C12000 o generatore D14000iE, mentre il sistema di hot-swapping integrato consente di sostituire le batterie senza interrompere le operazioni. Inoltre, il DJI Battery Incubator garantisce prestazioni ottimali anche a basse temperature, con il drone che può operare in un range termico compreso tra -20°C e 40°C, resistendo a venti fino a 12 m/s e volando fino a quote di 6.000 metri.

L'Intelligent Safety System si basa su sensori LiDAR ad alta precisione per la mappatura del terreno, radar a onde millimetriche per il rilevamento ambientale a 360 gradi e un sistema di visione a cinque camere. Un paracadute integrato può essere attivato in caso di emergenza, in modo da ridurre la velocità di atterraggio a 7 m/s e limitare i rischi per persone e proprietà. Il drone ha ottenuto la certificazione IP55, che garantisce resistenza ad acqua e polvere.

Per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico c'è il Flagship Winch System, che si basa su un gancio elettrico con cavo da 30 metri dotato di modalità rilascio e recupero sia automatiche che manuali, che mantiene una velocità di retrazione di 1,2 m/s anche con carichi pesanti. La gestione operativa viene affidata a DJI Delivery App, che permette ai piloti di controllare il drone tramite radiocomando con modalità A-B Route Operation Mode e visualizzazione AR e ricevere indicazioni in tempo reale sullo stato del volo e i dettagli del trasporto merci. DJI DeliveryHub, infine, completa l'ecosistema software fungendo da piattaforma centralizzata per la gestione delle consegne aeree.

DJI ha sottolineato come la tecnologia per droni civili dell'azienda sia già utilizzata a livello globale per risposta alle emergenze, edilizia e logistica, citando applicazioni che vanno dal trasporto di bombole d'ossigeno sull'Everest alla consegna di rifornimenti d'emergenza dopo alluvioni. FlyCart 100 amplierà le possibili destinazioni d'uso del trasporto aereo via drone, ed è già disponibile per le realtà interessate attraverso i rivenditori autorizzati DJI Delivery, con l'obiettivo di supportare un numero crescente di applicazioni in diversi settori industriali.