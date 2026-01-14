Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e la NASA collaboreranno per i reattori nucleari dedicati alla Luna

In un recente incontro tra alti esponenti del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e la NASA è stata ribadita la necessità dello sviluppo di reattori nucleari dedicati alle missioni sulla Luna con equipaggio del programma Artemis.

La missione Artemis II è quasi pronta a essere lanciata in direzione della Luna (pur non atterrando sul satellite). Si tratterà di un momento importante in quanto l'essere umano uscirà nuovamente dall'orbita bassa terrestre per avventurarsi nello Spazio profondo. La NASA e le altre agenzie (come quella cinese) guardano alla Luna per insediamenti di lunga permanenza al contrario di missioni di pochi giorni come in passato. Per riuscirci sarà necessario avere energia stabile e a sufficienza, per questo si sta pensando all'utilizzo di reattori nucleari.

Diverse agenzie stanno guardando in quella direzione, compresa Roscosmos. Anche il nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha parlato diffusamente della costruzione di reattori nucleari sulla Luna in accoppiata con altre tecnologie, come i pannelli solari e le batterie. Nelle scorse ore il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DoE) e la NASA hanno annunciato il rinnovo della collaborazione per l'utilizzo dell'energia nucleare sulla superficie lunare.

Secondo quanto riportato DoE e NASA proseguiranno la partnership in tema di ricerca e sviluppo per reattori nucleari dedicati alle missioni su Luna, Marte e più in generale per lo Spazio. Nel memorandum d'intesa siglato dalle due agenzie federali vengono citati reattori destinati al satellite naturale ma anche in orbita con un possibile obiettivo di installare il primo reattore nucleare lunare entro il 2030 così da aiutare gli astronauti delle missioni Artemis (che dovrebbero atterrare nel 2028).

Chris Wright (Segretario del DoE) ha ricordato come questo genere di tecnologie "promuove la visione del Presidente Trump di superiorità spaziale americana" aggiungendo che "la storia dimostra che quando la scienza e l'innovazione americane si uniscono, dal Progetto Manhattan alla Missione Apollo, la nostra nazione guida il Mondo nel raggiungere nuove frontiere un tempo ritenute impossibili. Questo accordo prosegue questa tradizione. Grazie alla leadership del Presidente Trump e alla sua politica spaziale -America First -, il Dipartimento è orgoglioso di collaborare con la NASA e l'industria spaziale commerciale su quella che sarà una delle più grandi conquiste tecniche nella storia dell'energia nucleare e dell'esplorazione spaziale".