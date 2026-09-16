Dimensity 9600 Pro contro A20 Pro, il nuovo chip MediaTek supera Apple nel multi-core ma resta indietro nel single-core

MediaTek ha presentato il Dimensity 9600 Pro, descritto come il chipset più veloce mai realizzato dall'azienda e il primo SoC a 2 nm destinato ad alimentare una nuova generazione di smartphone Android di fascia alta. Come spesso accade in occasione del lancio di un nuovo processore, l'azienda ha condiviso alcune slide dedicate alle prestazioni, mettendo a confronto i risultati in single-core e multi-core con quelli di altri chip.

Secondo i dati diffusi da MediaTek, il Dimensity 9600 Pro sarebbe il 17% più veloce del precedente Dimensity 9500 nei test single-core di Geekbench 6 e il 15% più veloce nei carichi multi-core. Il confronto include anche l'A20 Pro di Apple, che continua a ottenere risultati superiori nel single-core. Il nuovo chip MediaTek, tuttavia, riuscirebbe a superarlo, seppur di misura, nel test multi-core.

Nel dettaglio, il Dimensity 9600 Pro avrebbe ottenuto 4.276 punti nel single-core e 12.650 nel multi-core. L'A20 Pro avrebbe invece raggiunto rispettivamente 4.725 e 12.575 punti. La differenza nel multi-core è quindi molto contenuta, con il chip MediaTek avanti di appena 75 punti. Il confronto mostra invece un vantaggio più netto per Apple nel single-core, dove l'A20 Pro supera il concorrente di 449 punti.

MediaTek e i risultati del Dimensity 9600 Pro: qualche dubbio sul confronto con il precedente modello

A suscitare dubbi sono però i risultati attribuiti al Dimensity 9500. MediaTek aveva precedentemente condiviso, nel 2025, un punteggio di 4.007 punti in single-core su Geekbench 6.4. Nelle nuove slide, utilizzate per il confronto con il Dimensity 9600 Pro, lo stesso chip viene invece indicato con 3.666 punti. Il risultato è inferiore di circa l'8,5% rispetto al punteggio precedente, pur riferendosi alla stessa versione del benchmark.

Per questo motivo, alcuni stanno considerando poco trasparente il confronto proposto da MediaTek e ritiene che la riduzione del punteggio del Dimensity 9500 contribuisca a presentare il nuovo Dimensity 9600 Pro in una posizione più favorevole. Si tratta di un'interpretazione della fonte, mentre i numeri mostrati nelle slide restano quelli comunicati ufficialmente dall'azienda.

Un ulteriore elemento riguarda le condizioni in cui sarebbero stati ottenuti i risultati del Dimensity 9600 Pro. Il chip potrebbe essere stato testato in un ambiente altamente controllato e con un sistema di raffreddamento particolarmente efficace.