Detriti spaziali, test antisatellite russo e ISS: gli aggiornamenti e le ultime dichiarazioni

Come sappiamo il 15 Novembre è stato eseguito un test antisatellite da parte della Russia facendo esplodere un vecchio satellite non più funzionante dal 1984. Il risultato di questa operazione è stata la creazione di una nuvola di detriti spaziali che hanno minacciato (e in parte minacciano ancora) la ISS e la CSS oltre a parte dei satelliti operativi in orbita LEO.

Dopo le prime incertezze, il Ministero della Difesa russo ha confermato ufficialmente il test ASAT. Questo ha creato una certa tensione tra la Russia e altre nazioni, in particolar modo gli Stati Uniti (ma non solo). Test di questo tipo sono già avvenuti in passato, a partire dal 1959 circa, ma il numero di satelliti e la pericolosità di queste operazioni è cresciuta col tempo. Cosa sappiamo ora su quanto accadrà in futuro?

Gli aggiornamenti dalla ISS e altre novità sul test antisatellite russo

Come preannunciato, l'amministratore della NASA (Bill Nelson) e il direttore generale di Roscosmos (Dmitry Rogozin) hanno parlato anche di quanto accaduto nei giorni scorsi. Nelson ha dichiarato di aver sottolineato la contrarietà a questo genere di test sottolineando come, secondo lui, Roscosmos non fosse informata di quanto stesse per accadere. Rogozin ha dichiarato invece che "stanno garantendo la sicurezza dell'equipaggio della ISS, facendo piani comuni".

Diffusione dei detriti spaziali del satellite Kosmos-1408 (fonte)

Anche l'ESA ha voluto esprimere la propria opinione su quanto successo. In particolare Josef Aschbacher, direttore generale dell'agenzia, ha voluto rassicurare l'astronauta Matthias Maurer (attualmente sulla ISS). ''Sono stato in contatto con l'astronauta dell'ESA Matthias Maurer per assicurargli tutto il mio supporto durante e dopo queste ore di tensione in orbita dopo la recente situazione dei detriti spaziali" ha dichiarato Aschbacher.

Le stime sul rientro dei detriti spaziali del satellite Kosmos-1408

Le prime stime dei detriti spaziali generati dal satellite Kosmos-1408 indicano come la maggior parte rientreranno nell'atmosfera entro cinque anni. Un restante 20% resterà invece in orbita tra i 5 e i 10 anni. Il problema è che le orbite che percorreranno in alcuni momenti intersecheranno quelle della ISS (Stazione Spaziale Internazionale) e della CSS (stazione spaziale cinese). Questo creerà potenziali situazioni di pericolo anche se i frammenti vengono comunque tracciati da terra.

Here's another visualisation of our simulated #Cosmos1408 #SpaceDebris cloud. Apologies for the sudden zoom at about 32 seconds. I liked the trails! (YouTube version here: https://t.co/wesN8sDjES) pic.twitter.com/la7dvgmISM — Hugh Lewis (@ProfHughLewis) November 17, 2021

La situazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è relativamente normalizzata. Dopo che nei giorni scorsi era stato indicato agli astronauti di isolare i moduli Columbus, Kibo, Leonardo, Bigelow e il Quest Joint Airlock. Nelle scorse ore invece i moduli sono tornati abitabili e gli astronauti hanno indicato di non voler essere disturbati da continui allarmi ma solamente nel caso la situazione dovesse diventare effettivamente pericolosa.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !