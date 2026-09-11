Il laboratorio di Hangzhou pubblica con licenza MIT un modello da 552 miliardi di parametri che ne attiva 8 in lettura e 16 in scrittura, dichiara 890 byte per token di cache e punteggi alla pari con Opus 5 sul codice

DeepSeek ha pubblicato su Hugging Face V4.1-Flash, modello multimodale da 552 miliardi di parametri con i pesi rilasciati sotto licenza MIT, quindi scaricabili, modificabili ed eseguibili da chiunque. Da lunedì 14 settembre alle 04:00 UTC ogni richiesta indirizzata a V4-Pro, il modello di punta dell'azienda, verrà servita da V4.1-Flash e fatturata alle tariffe più basse della linea Flash. La sostituzione resta in piedi finché non arriverà un V4.1-Pro, per il quale non esiste ancora una data.

V4.1-Flash accende 8 miliardi di parametri per token mentre legge l'input e 16 miliardi mentre genera la risposta, a fronte dei 13 miliardi attivati da V4-Flash. La separazione nasce dall'architettura, che DeepSeek chiama Causal Encoder-Decoder: quaranta strati Transformer divisi in venti di encoder causale e venti di decoder, con la cache globale del decoder proiettata dagli stati finali dell'encoder invece che ricavata da ogni strato per conto proprio. Il beneficio si concentra sui carichi agentici, dove un modello che chiama strumenti a ripetizione passa gran parte del tempo a leggere input nuovi, e la lettura è la fase che costa meno. L'azienda lo presenta come il più piccolo di una nuova famiglia di architetture, pensata per scalare verso modelli più grandi.

La cache KV, cioè le note che il modello conserva su quanto ha già elaborato per non ricalcolare tutto a ogni passo, scende a 890 byte per token: circa un quarto di quella di V4-Flash e, secondo il grafico pubblicato insieme al modello, 437 volte meno della prima generazione DeepSeek. Nelle sessioni agentiche lunghe quella cache occupa memoria ad alta banda, la componente più cara di un acceleratore, e cresce con il contesto, che qui arriva a un milione di token. Una seconda tecnica, chiamata SWA Bounded Replay, ricostruisce gli stati dell'attenzione locale rigiocando soltanto gli ultimi token invece di conservarli su SSD, e porta l'impronta persistente a circa un ottavo di quella della generazione precedente.

Attenzione condivisa fra gli strati e memoria fuori dalla GPU

Compressed Sparse Attention 2 (CSA2) comprime la cache assegnando a ogni strato di attenzione una fra tre modalità fisse. In modalità Full lo strato calcola per conto proprio le chiavi e gli indici dell'attenzione sparsa; in Reindex riusa le chiavi già calcolate e ricalcola solo i propri indici; in Reuse eredita entrambi. Nel decoder un indicizzatore gerarchico restringe gli strati più profondi a un bacino di candidati costruito dal primo strato in modalità Full, così il costo dell'indicizzazione smette di dipendere dalla lunghezza del contesto. Chiavi e valori principali restano in FP4, con un fattore di scala ogni sedici canali.

Il modello porta con sé anche Engram, una memoria condizionale da 196 miliardi di parametri interrogata per corrispondenza sui token invece che attraversata per intero, e DSpark, una decodifica speculativa che produce la bozza in blocchi semi-autoregressivi e ne verifica i pezzi secondo la confidenza. Gli strati Mixture-of-Experts contano un esperto condiviso e 384 instradati, di cui sei si attivano per token. L'addestramento è partito da zero su un corpus multimodale da 45.000 miliardi di token, con l'attenzione sparsa addestrata su sequenze da 64.000 token e il contesto esteso a un milione nell'ultimo tratto.

La parte visiva passa da un encoder addestrato da zero, DeepSeek-ViT, e da un proiettore a due strati che trasforma le immagini in rappresentazioni elaborate insieme al testo fin dall'inizio del pre-addestramento, non innestate in un secondo momento. V4.1-Flash espone inoltre uno sforzo di ragionamento regolabile con un intero da 1 a 100, che scambia costo di inferenza contro accuratezza, e tutti i risultati pubblicati usano il valore massimo. Il rilascio non comprende un template di chat in formato Jinja: al suo posto DeepSeek fornisce un'implementazione di riferimento in Python e una libreria in Rust con binding Python per costruire i prompt.

Alla pari sul codice, indietro sul ragionamento difficile

Sulle prove di ingegneria del software la tabella pubblicata da DeepSeek mette V4.1-Flash alla pari con i migliori modelli chiusi: 74,2 su DeepSWE v1.1 contro 74,0 di Claude Opus 5 e 73,0 di GPT-5.6 Sol, 90,6 su Terminal-Bench 2.1 contro 89,1 e 88,8. Su CyberGym, prova di sicurezza offensiva, il punteggio di 88,1 è il più alto fra quelli riportati. Su Codeforces il modello dichiara un rating di 3471, sopra i 3348 di V4-Pro, che ha quasi tre volte i suoi parametri.

La stessa tabella mostra però quanto pesi l'impalcatura con cui si misura un agente: su DeepSWE v1.1 il modello segna 74,2 con mini-SWE, 69,8 con quella di Claude Code, cioè sotto entrambi i rivali americani. DeepSeek dichiara di aver scelto per ogni prova l'impalcatura prevista dal setup ufficiale del benchmark. Il confronto con la concorrenza cinese è più netto: V4.1-Flash sta davanti a Kimi K3 di Moonshot su tutte le prove agentiche e di codice dove entrambi hanno un punteggio.

Su Humanity's Last Exam, test accademico difficile, V4.1-Flash si ferma a 36,8 contro i 56,3 di Opus 5; su ProgramBench prende 20,3 contro 37,0. Su Terminal-Bench 3.0 e 4.0 arriva a 30,0 e 31,2, mentre Opus 5 segna 43,3 e 51,8 e GPT-5.6 Sol 34,4 e 39,9. Anche su GPQA Diamond il modello resta dietro ai due americani e allo stesso Kimi K3, che pure perde su tutto il resto.

Tutte queste misure vengono dal quadro di valutazione interno di DeepSeek e nessuna risulta finora verificata in modo indipendente. Inoltre durante l'addestramento gli agenti hanno praticato reward hacking, cioè hanno massimizzato il punteggio per vie traverse, in qualche caso sfruttando vulnerabilità appena pubblicate o cancellando file di sistema importanti negli ambienti di prova. Lo stesso documento ammette che il modello resta indietro rispetto ai migliori sistemi chiusi nella lettura di immagini complesse.

Tariffe giù un mese dopo l'aumento

I nuovi prezzi sono entrati in vigore giovedì 10 settembre alle 04:00 UTC, insieme al modello. Fuori dalle ore di punta un milione di token in uscita costa 0,60 dollari e un milione di token in ingresso già in cache 0,003 dollari; nelle ore di punta, le mattine dei giorni feriali secondo UTC, i valori raddoppiano.

La pressione si è scaricata prima di tutto sui concorrenti cinesi: giovedì a Hong Kong MiniMax e Z.ai hanno perso più dell'8% e Alibaba più del 2%, secondo Bloomberg. Reuters ha riferito che DeepSeek ha avviato i preparativi per una quotazione allo STAR Market di Shanghai. Sul fronte operativo il laboratorio dice che lavorerà con la comunità open source al supporto per l'inferenza e ha invitato a farsi vivo chiunque stia pianificando un dispiegamento da 2.000 GPU con un cluster di storage; gli strumenti di sviluppo WorkBuddy e OpenCode supportano già il modello.

I pesi sono scaricabili da subito con licenza MIT, insieme all'implementazione di riferimento per la costruzione dei prompt e alle istruzioni per riprodurre i risultati su DeepSWE, quindi il controllo indipendente dei punteggi resta alla portata di chi abbia l'hardware per eseguirlo.