DeepSeek punta all'AGI con 10 miliardi sul tavolo: e l'open-source resta intoccabile (almeno per ora)

Il fondatore di DeepSeek ha comunicato a investitori potenziali l'intenzione di puntare all'AGI restando open-source. La prima raccolta esterna del laboratorio cinese è da 70 miliardi di yuan su una valutazione pre-money di 45 miliardi di dollari

Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek, ha comunicato a investitori potenziali del primo round esterno del laboratorio l'intenzione di perseguire l'AGI come obiettivo prioritario, continuando a rilasciare modelli open-source e rinunciando a una commercializzazione di breve periodo. La dichiarazione, raccolta da Bloomberg, è emersa nel contesto di una raccolta da circa 70 miliardi di yuan, equivalenti a 10 miliardi di dollari, su una valutazione pre-money stimata intorno ai 45 miliardi di dollari.

Per DeepSeek si tratta del primo capitale esterno in assoluto. Il laboratorio di Hangzhou, fondato nel 2023, è stato finora finanziato interamente da High-Flyer Quant, l'hedge fund quantitativo dello stesso Liang, che nel 2025 ha chiuso con un rendimento medio del 56,6%. Quell'autonomia era stata presentata come una protezione deliberata rispetto alla pressione sulla roadmap di prodotto. La svolta odierna riflette in parte una questione di scala: gli addestramenti alla dimensione attuale dei modelli DeepSeek hanno superato ciò che persino un hedge fund profittevole è in grado di sostenere a tempo indeterminato.

Chi entra nel round, e con quali quote

Tra gli investitori probabili figurano il National Artificial Intelligence Industry Investment Fund, veicolo statale che potrebbe contribuire con circa 10 miliardi di yuan, oltre a Tencent, IDG Capital e Monolith Capital. Lo stesso Liang dovrebbe partecipare con un investimento personale dell'ordine dei 20 miliardi di yuan. Altri dettagli sono al momento ignoti, e l'identità degli investitori, la valutazione finale e la data di chiusura non sono ancora state formalizzate, e l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni a Bloomberg.

Le prime indiscrezioni di aprile parlavano di una raccolta da almeno 300 milioni di dollari su una valutazione di 10 miliardi. Nel giro di poche settimane le cifre sono prima salite a 20 miliardi, poi 45 miliardi a inizio maggio dopo l'apertura di trattative con il China Integrated Circuit Industry Investment Fund (il cosiddetto "Big Fund"). La cifra Bloomberg di oggi, 10 miliardi di dollari come dimensione della raccolta su valutazione di 45 miliardi, conferma quanto emerso dalle indiscrezioni.

L'AGI come cornice, l'open-source come metodo

Il discorso agli investitori, nella ricostruzione di Bloomberg, fa leva sull'identità votata alla ricerca che ha prodotto il modello R1 di gennaio 2025. Quel rilascio cancellò circa 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di Nvidia in una sola seduta, sull'idea che modelli di ragionamento di frontiera potessero essere addestrati a una frazione di quanto spendevano i laboratori statunitensi. Se quella rivendicazione di prezzo abbia poi retto alla verifica è diventato un dibattito a sé, ma il punto strategico era passato: un laboratorio cinese poteva tenere il passo della frontiera, e farlo apertamente.

Ad aprile DeepSeek ha rilasciato V4-Pro e V4-Flash, due Mixture-of-Experts da rispettivamente 1,6 trilioni e 284 miliardi di parametri totali, entrambi sotto licenza MIT e con contesto da 1 milione di token. La famiglia V4 è ottimizzata per Huawei Ascend e Cambricon, con DeepSeek che ha deciso di non dare accesso anticipato a Nvidia, a conferma del clima non esattamente disteso che si respira in Cina quando si tratta di modelli AI e tecnologia statunitense.

La combinazione di open-source, AGI come cornice e ricaduta sull'ecosistema hardware cinese spiega perché un round di questa scala attiri il fondo statale come investitore capofila. La stessa combinazione dovrebbe richiamare anche l'attenzione dei regolatori cinesi, che da due anni stanno definendo come dovrebbe presentarsi la supervisione statale sugli sviluppatori di foundation model.