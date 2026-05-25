DeepSeek fa saltare il banco: V4 Pro a un quarto del prezzo, la concorrenza USA sotto pressione

Nei giorni scorsi DeepSeek ha reso permanente la riduzione del 75% sui prezzi del modello di punta V4 Pro. La promozione, originariamente in scadenza il 31 maggio 2026, diventa ora la nuova tariffa di listino a regime: il laboratorio cinese ha fissato il prezzo delle API del V4 Pro tra 0,003625 e 0,87 dollari per milione di token, contro i precedenti 0,0145 e 3,48 dollari. Il taglio si applica a tutte le fasce ma si concentra in particolare sulle componenti di input con cache hit, dove il costo scende a circa un decimo del prezzo originario, secondo la pagina ufficiale dei prezzi.

La decisione arriva poco più di un mese dopo il lancio della famiglia V4, avvenuto il 24 aprile e composto dalle varianti Pro (1,6 trilioni di parametri totali in architettura Mixture-of-Experts, con 49 miliardi attivi per inferenza) e Flash (284 miliardi). Entrambe le versioni supportano un contesto da un milione di token e un output massimo di 384.000 token per singola richiesta, sotto licenza MIT. Al lancio, DeepSeek aveva definito la mossa come l'apertura dell'"era del contesto da 1M token a basso costo", una posizione che ora diventa ancor più vera dopo la decisione di taglio permanente.

La fornitura Huawei Ascend resta il convitato di pietra

Già al lancio di aprile DeepSeek aveva indicato che il prezzo del Pro sarebbe sceso significativamente una volta che i supernode Huawei Ascend 950 sarebbero duvenuti disponibili in volumi significativi, condizione attesa per la seconda metà del 2026. Le specifiche del Pro, fino a 12 volte più costoso del Flash al momento del rilascio, erano state giustificate proprio con i "vincoli di capacità di calcolo di fascia alta".

Il legame con l'infrastruttura cinese è strategico oltre che economico. La famiglia V4 è stata adattata «day zero» per Ascend 950 e DeepSeek non ha concesso accesso anticipato a NVIDIA e AMD durante la finestra di ottimizzazione pre-lancio, un'inversione rispetto alla prassi consolidata del settore. Lo sconto permanente potrebbe in qualche modo riflettere un miglioramento sul lato dei costi di inferenza derivante dall'ecosistema hardware domestico, anche se al momento il laboratorio non ha rilasciato alcuna dichiarazione in tal senso.

Il distacco con i rivali occidentali si allarga

I nuovi prezzi del V4 Pro lo collocano nella fascia bassa del mercato dei modelli di frontiera. Claude Opus 4.7 di Anthropic costa 5 dollari per milione di token in input e 25 in output; OpenAI GPT-5 parte da 2,50 dollari input e 10 dollari output. Sull'output, V4 Pro a 0,87 dollari è circa 28 volte più economico di Claude Opus 4.7 e 11 volte più di GPT-5. Il distacco si amplia nei workload con cache hit elevato, dove il prezzo dell'input scende a 0,003625 dollari per milione di token, scenario tipico degli agenti AI con prompt ripetitivi su sessioni prolungate. Solo Google Gemini 3.5 Flash, il modello a basso costo di Mountain View, resta più conveniente in valore assoluto con 0,15 dollari input e 0,60 output, pur posizionandosi su un tier di prestazioni e finalità distinto.

Immaginando di applicare i nuovi prezzi a carichi di lavoro enterprise, il vantaggio sarebbe significativo. Salesforce, ad esempio, ha elaborato proiezioni per 300 milioni di dollari di spesa annuale in token Anthropic per il 2026. A parità di volume di token, applicando i nuovi listini DeepSeek, quella stessa spesa scenderebbe nell'ordine dei 20-30 milioni di dollari, tra un decimo e un quindicesimo del totale, a seconda del mix tra input, output e cache hit. Il vantaggio si scontra però con i rischi di compliance e geopolitica nel far transitare workload sensibili attraverso un fornitore cinese, in un contesto in cui Anthropic ha accusato DeepSeek di distillation attack lo scorso febbraio.

Il listino aggiornato è già visibile sulla pagina API del laboratorio cinese. La verifica sul piano dei volumi enterprise arriverà nei prossimi trimestri, mentre i tempi di disponibilità in volume dei supernode Huawei Ascend 950 nella seconda metà del 2026 resta la variabile da osservare per misurare la sostenibilità del taglio.