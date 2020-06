DeepFaceDrawing è l'AI che crea volti fotorealistici da schizzi a mano libera: da non credere!

Un gruppo di ricercatori della Chinese Academy of Sciences di Pechino ha sviluppato un sistema che č capace di trasformare gli schizzi stilizzati di volti umani in immagini fotorealistiche. Dal nome di DeepFaceDrawing, il sistema sfrutta, com'č facilmente immaginabile, le potenzialitą dell'Intelligenza Artificiale per aiutare chi ha capacitą artistiche non particolarmente sviluppate a realizzare comunque immagini di alta qualitą da schizzi fatti a mano libera.

Non č la prima volta che ci si imbatte in un sistema del genere, ma si tratta probabilmente del pił avanzato mai visto fino ad ora capace di produrre risultati incredibili, soprattutto perché richiede come materiale in input bozzetti non particolarmente dettagliati. Il sistema si basa principalmente su principi probabilistici e pertanto non richiede che i disegni siano composti da forme dettagliate od ombreggiature.

DeepFaceDrawing fa riferimento ad un database di volti ed elementi del viso, e valuta quanto ogni singolo elemento possa armonizzarsi adeguatamente con gli altri. Occhi, naso, bocca, forma del volto e capigliatura vengono tutti valutati separatamente e quindi sintetizzati in una singola immagine.

Nella pubblicazione accademica si legge: "Le recenti tecniche di riproduzione image-to-image permettono una rapida generazione di immagini di volti da bozzetti fatti a mano. Le tecniche esistenti, tuttavia, tendono a ricalcare in maniera esagerata gli schizzi, richiedendo quindi un disegno professionale o addirittura una mappatura dei bordi. Per risolvere questo problema, la nostra idea č di modellare implicitamente la forma dei volti plausibili e sintetizzare un'immagine di volto in questo spazio per approssimare uno schizzo in input. Il nostro metodo usa i bozzetti come una sorta di vincolo blando e in questo modo č capace di produrre immagini di volti ad elevata qualitą anche da disegni approssimativi o incompleti".

Non č comunque chiaro come poi il software operi nel concreto: delle immagini fotorealistiche create fino ad ora partendo da 17 mila schizzi, la maggior parte di esse ritraggono volti di individui con tratti caucasici o sudamericani. Questo potrebbe essere il risultato di un insieme di dati parziale (i bias, volontari o meno che siano, rappresentano un problema fondamentale nel mondo AI) o per via della complessitą delle forme dei volti. I ricercatori a tal proposito non hanno fornito alcun dettaglio.

La tecnologia sarą mostrata in occasione del SIGGRAPH, quest'anno in edizione virtuale, in programma per i giorni dal 19 al 23 luglio prossimi. Il codice del software sarą presto reso disponibile, il che significa che in un futuro non troppo lontano potremo vedere delle concretizzazioni di questa tecnologia: non solo a livello di app con cui giocare e divertirsi, ma potenzialmente anche come strumento nelle mani delle forze dell'ordine per generare rapidamente l'identikit di sospetti.