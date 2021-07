Dallo stomaco delle mucche una soluzione per facilitare lo smaltimento della plastica

Uno dei problemi del mondo moderno è sicuramente quello legato alla plastica, la quale, nei decenni passati, è arrivata ad inquinare anche i più remoti angoli della terra, costituendo un danno all'ambiente in quanto elemento molto difficile da distruggere in breve periodo.

Alcuni ricercatori della Austria's University of Natural Resources and Life Sciences a riguardo hanno approfondito uno studio sull'efficacia di una serie di enzimi, presenti nel liquido gastrico delle mucche, in grado di contribuire alla scomposizione di differenti tipi di plastica in tempi molto rapidi e con costi decisamente contenuti.

"Un'enorme comunità microbica vive nel reticolo ruminale ed è responsabile della digestione del cibo dell'animale. Quindi sospettavamo che alcune attività potessero essere utilizzate anche per l'idrolisi del poliestere" afferma la dott.ssa Doris Ribitsch, dell'Università di risorse naturali e scienze della vita.





Precisamente il mix di enzimi esaminati arriverebbe dal rumine, organo facente parte dei prestostomaci della mucca; una fonte facilmente ricavabili dalla catena di macellazione degli animali e, secondo lo studio svolto, in grado di funzionare in maniera efficace su plastica PET, comunemente usata per tessuti, bottiglie, contenitori per alimenti e imballaggi, plastica compostabile chiamata PBAT e la bioplastica PEF.

Tutte i tipi di plastiche sono state testate sia sotto forma di polvere che di pellicola, gli scienziati hanno scoperto che le comunità microbiche nel fluido ruminale sono in grado di "digerire" tutti e tre i tipi di plastica, con un processo più rapido per le polveri rispetto alle pellicole.

Gli scienziati avevano già precedentemente studiato come i singoli enzimi potessero scomporre la plastica, ma con questo ultimo studio hanno rilevato che il liquido ruminale, di fatto un mix complesso di elementi, è molto più efficace dei singoli elementi, probabilmente grazie a particolari sinergie della comunità microbica e alla combinazione di differenti enzimi.

Ora l'intenzione è quella di condurre ulteriori ricerche nell'area visto che, sebbene la tecnica sia stata finora dimostrata solo in laboratorio e siano necessarie ulteriori indagini, c'è del potenziale per ampliare l'approccio ad un campo più ampio ed applicabile ai processi di smaltimento dei rifiuti.

A causa della grande quantità di rumine che si accumula ogni giorno nei macelli, sarebbe facile immaginare l'upscaling di questo processo" afferma Ribitsch.

Per maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la pubblicazione ufficiale su Frontiers.