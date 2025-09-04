Dalla Svizzera arriva un nuovo LLM open source e trasparente: ecco Apertus

L'intelligenza artificiale è sempre più importante e diffusa e anche le attività di ricerca si concentrano con maggiore attenzione sull'AI. La notizia di queste ore per il settore arriva dalla Svizzera: i Politecnici di Losanna e Zurigo e il CSCS (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico) di Lugano hanno, infatti, rilasciato Apertus, un nuovo LLM open source che punta a diventare un'alternativa alle soluzioni proposte da aziende come OpenAI.

Un modello "aperto" a tutti

Il nuovo modello è stato sviluppato delle istituzioni svizzere con l'obiettivo di essere completamente aperto. Contemporaneamente, è stato rilasciato anche il codice sorgente oltre a una documentazione completa e il set di dati utilizzati. Lo sviluppo di Apertus (il cui nome deriva dal latino e significa proprio "aperto") è avvenuto in conformità con le leggi svizzere sulla protezione dei dati e sul copyright, confermando un'attenzione da parte dei creatori su una questione di grandissima rilevanza quando si parla di AI. Per le aziende alla ricerca di un LLM conforme alla normativa europea, quindi, Apertus può rappresentare la soluzione giusta.

In ogni caso, il nuovo modello sarà accessibile a tutti, dai ricercatori agli appassionati oltre che per le aziende private. Apertus è stato addestrato su 15 trilioni di token, in svariate lingue e con il 40% dei dati in lingua diversa dall'inglese. Secondo gli autori, il modello include anche lingue sotto-rappresentate come lo svizzero tedesco, il romancio e molte altre. I dati utilizzati, secondo quanto annunciato, erano già disponibili al pubblico.

Per il momento, Apertus è disponibile in due versioni, una con 8 miliardi di parametri (pensata per un uso "personale") e una con 70 miliardi di parametri. I due modelli "sono rilasciati con una licenza open source permissiva, che ne consente l'uso in ambito educativo e di ricerca, nonché in ampie applicazioni sociali e commerciali". Per saperne di più sul progetto è possibile consultare il sito della Swiss-AI Initiative.