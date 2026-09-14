Dal microscopio all'IA: un cervello di insetto ricostruito ora comanda un robot vero

Un consorzio guidato da HHMI Janelia Research Campus ha completato il connettoma dell'intero sistema nervoso centrale del moscerino della frutta maschio: oltre 166.000 neuroni e milioni di sinapsi tracciati uno per uno dopo quasi vent'anni di lavoro

Il team di Janelia Research Campus, insieme a MRC Laboratory of Molecular Biology, University of Cambridge e Google Research, ha pubblicato su Cell il connettoma completo del sistema nervoso centrale del moscerino della frutta maschio. La mappa copre cervello, entrambi i lobi ottici e cordone nervoso ventrale: oltre 166.000 neuroni e milioni di connessioni sinaptiche ricostruite una per una.

Il progetto era partito nel 2008, quando gran parte della comunità scientifica lo riteneva velleitario. Vent'anni prima era servito oltre un decennio solo per mappare i 302 neuroni del verme C. elegans: pensare di fare lo stesso con un cervello che ne conta oltre 100.000 sembrava fuori portata di tempi e budget. Gerry Rubin, allora direttore esecutivo fondatore di Janelia, ha scommesso il contrario, puntando su un salto tecnologico nell'imaging e nel calcolo.

La stima iniziale parlava di 500 persone per 10 anni di lavoro. A ridurre drasticamente i tempi ci ha pensato la microscopia a fascio ionico focalizzato messa a punto dal team guidato da Harald Hess, abbinata agli algoritmi di segmentazione delle immagini sviluppati con Google Research: insieme hanno moltiplicato l'efficienza del processo di oltre 1.000 volte rispetto al punto di partenza.

Dal mezzo cervello del 2020 alla mappa completa

Un primo traguardo era arrivato nel 2020 con l'hemibrain, la mappa di metà cervello con 25.000 neuroni, all'epoca il connettoma più dettagliato mai realizzato. Da lì la comunità scientifica ha iniziato a costruirci sopra centinaia di studi, e altri gruppi nel mondo si sono messi a inseguire wiring diagram di cervelli via via più complessi.

Il nuovo connettoma va oltre: è la prima mappa dell'intero sistema nervoso centrale maschile, e permette di confrontarlo con quello femminile. I dati mostrano che le differenze legate al sesso si concentrano nelle aree cerebrali superiori, mentre i circuiti di senso e movimento restano largamente condivisi tra i due sessi. A fare la differenza sono dei veri e propri "interruttori" di circuito che smistano lo stesso segnale sensoriale su percorsi comportamentali diversi. Un gruppo di circa 100 tipi di interneuroni maschio-specifici forma inoltre una rete che coordina gran parte dei comportamenti tipici del maschio.

THE FLY BRAIN ESCAPED THE COMPUTER. I PUT IT INSIDE A PHYSICAL ROBOT.



Scientists released a reconstructed map containing 166,700 neurons from a fruit fly.



I connected it to a Strandbeest.



The panel in the top-right shows the simulated brain running. Its neural activity is pic.twitter.com/gTPeHK8FLz  Frank (@Frank_web33) September 13, 2026

Sul fronte percettivo, tracciare i segnali dall'occhio lungo l'intero connettoma mostra che l'elaborazione visiva coinvolge oltre metà dei tipi neuronali del cervello, con previsioni funzionali per migliaia di neuroni finora mai caratterizzati fisiologicamente. È stata completata anche la mappa del sistema del gusto, dai recettori sparsi sul corpo ai motoneuroni che regolano alimentazione, locomozione, rilascio ormonale e corteggiamento.

Rubin, oggi a capo della divisione biologia di Janelia, guida già il passo successivo: un progetto AI@HHMI per connettomi annotati a livello molecolare di mosca e pesce, mentre altri gruppi del campus lavorano al connettoma completo dello zebrafish larvale (con dati di attività neuronale) e a quello dell'adulto di Danionella, pesce che resta trasparente per tutta la vita.

Nel frattempo i dati, resi pubblici, hanno già trovato usi imprevisti fuori dal laboratorio: un ingegnere ha collegato il modello computazionale dei 166.700 neuroni a un robot ispirato agli Strandbeest, traducendo l'attività neurale simulata in comandi motori per le zampe meccaniche. Prima, lo stesso modello era stato fatto "giocare" a Doom e a Chrome Dino, "adesso ha un corpo fisico". Resta un esperimento amatoriale su un'interfaccia costruita ad hoc, non una prova che il cervello dell'insetto "pensi" davvero, ma è un segnale di quanto in fretta un dataset scientifico aperto possa finire in mano a chi lo usa per tutt'altro.