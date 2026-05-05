Dagli aspirapolvere ai robot da compagnia: il cofondatore di iRobot vuole stupire ancora

Colin Angle, cofondatore di iRobot, ha lanciato Familiar Machines & Magic, startup che sviluppa robot da compagnia chiamati Familiars. Si tratta di prototipi progettati per interazioni sociali tramite IA avanzata. Il prodotto non è ancora sul mercato e non si conoscono prezzo né tempistiche di lancio commerciale

Uno dei fondatori di iRobot, Colin Angle, torna sotto i riflettori con un progetto completamente diverso rispetto ai robot domestici per la pulizia della casa che l'hanno reso celebre. Dopo aver contribuito a diffondere i robot aspirapolvere in milioni di case, Angle ha annunciato una nuova azienda chiamata Familiar Machines & Magic, focalizzata sulla creazione di robot progettati per offrire compagnia, piuttosto che svolgere compiti pratici.

I dispositivi sviluppati dalla startup prendono il nome di "Familiars" e vengono descritti come sistemi di intelligenza artificiale incarnata, capaci di percepire l'ambiente, adattarsi al contesto e interagire con le persone in modo naturale e coerente nel tempo. L'idea è quella di realizzare macchine in grado di instaurare una forma di relazione con gli esseri umani, andando oltre le tradizionali applicazioni della robotica.

Durante un intervento alla conferenza Future of Everything organizzata dal The Wall Street Journal, Angle ha sottolineato come il futuro del settore non dipenda soltanto dalla capacità dei robot di muoversi con precisione o assumere sembianze umanoidi. Secondo lui, la vera evoluzione consiste nello sviluppo di sistemi capaci di comprendere il contesto, ricordare le interazioni e mantenere comportamenti coerenti nel tempo, elementi fondamentali per costruire un legame con l'utente.

Ulteriori dettagli sui dispositivi della nuova azienda del fondatore di iRobot

Il primo prototipo realizzato dalla società è stato progettato specificamente per l'interazione sociale. Presenta un design pensato per esprimere attenzione e intenzionalità attraverso movimenti del corpo, con un aspetto che richiama quello di un animale domestico e che punta a risultare accattivante.

Dal punto di vista tecnico, il robot è rivestito da una superficie sensibile al tocco e integra diverse telecamere insieme a un sistema di microfoni. Questi componenti consentono una comunicazione più fluida con le persone, supportata da un'architettura di intelligenza artificiale proprietaria basata su un modello multimodale compatto, ottimizzato per interpretare segnali sociali.

Al momento, il prodotto non è ancora pronto per il mercato. Il primo Familiar rappresenta infatti un prototipo funzionante utilizzato come dimostrazione delle potenzialità della tecnologia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tempistiche di commercializzazione né sul prezzo. Resta quindi da capire se e quando questi robot-compagni arriveranno sugli scaffali.