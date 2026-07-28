Da casa puoi comandare cento robot veri che duellano con le spade

Il laboratorio esce allo scoperto con un round seed guidato da Index Ventures e Ribbit Capital e apre al pubblico oltre cento bracci robotici costruiti in casa, per capire quale interfaccia renda naturale impartire ordini a una macchina

Enigma, laboratorio di ricerca nato meno di un anno fa, è uscito allo scoperto lunedì con un round seed da 71 milioni di dollari guidato da Index Ventures e Ribbit Capital, con la partecipazione di Sarah Guo di Conviction Partners. Gran parte del settore sta lavorando a modelli di base in grado di eseguire compiti su cui non sono stati addestrati, con approcci che vanno dallo studio di milioni di video presi dal web alle simulazioni al calcolatore, fino alla raccolta di dati di movimento da persone che lavorano indossando guanti sensorizzati. Il laboratorio parte invece dall'altro capo del problema, e vuole studiare come gli esseri umani si rivolgono ai robot, nella convinzione che sia quello il nodo da sciogliere prima delle capacità. A fondarlo, l'anno scorso, sono stati due ricercatori di sicurezza informatica senza precedenti nella robotica.

We put 100 real AI-powered robots online.



Anyone in the world can control them right now, from a browser.



Go make one do something: pic.twitter.com/E7mzCZZRhO  Enigma (@Enigma_AI) July 27, 2026

Il debutto pubblico coincide con un esperimento su larga scala: chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può collegarsi e comandare online più di cento robot proprietari, ospitati in hangar in Israele e in California. Le macchine disegnano con un pennello, duellano fra loro con le spade ed eseguono semplici esperimenti di chimica afferrando e mescolando beute con dei liquidi. L'azienda dichiara di aver sviluppato internamente sia i bracci robotici sia i modelli che li governano.

L'interfaccia come la manopola del volume

L'obiettivo che la società si pone è quello di rendere del tutto naturale il rapporto fra la persona e la macchina. "Se dovessi lavare i piatti e passassi quindici minuti a spiegare a un robot dove va messa ogni cosa, chiunque arriverebbe al punto di dire: lascia stare, faccio da solo", ha dichiarato Jonathan Jacobi, fondatore di Enigma. "In questo momento siamo tutti a quel punto, anche con i modelli più capaci".

Il termine di paragone che usa è la manopola del volume di un'automobile: manipolare un robot dovrebbe risultare altrettanto immediato. Un guidatore, sostiene, sarebbe esasperato se invece di ruotare una manopola dovesse regolare il volume per percentuali fisse, senza sapere in anticipo se il risultato sarà troppo alto o troppo basso. È l'equivalente robotico di quel gesto che l'esperimento pubblico dovrebbe aiutare a individuare.

Il test metterà a confronto modalità di comunicazione diverse. "Impareremo molto su quale sia il modo giusto di interagire con i robot", ha detto Jacobi. "Vogliamo semplicemente parlargli via testo o via audio? Vogliamo mostrargli un esempio in video? O magari vogliamo toccare, trascinare e rilasciare?" Lo stesso cofondatore ammette che l'esperimento è molto aperto: i dati raccolti sul campo dovrebbero indicare non solo interfacce migliori, ma anche modi migliori di addestrare il modello di base della società.

Due fondatori che non vengono dalla robotica

Jacobi è stato il più giovane dipendente nella storia di Microsoft, reclutato durante la sua permanenza in azienda da Assaf Rappaport, fondatore di Wiz. Ha fondato Enigma insieme all'amico di vecchia data Gal Niv: i due si erano conosciuti da adolescenti nelle gare di hacking e avevano poi prestato servizio insieme nell'unità 8200 dell'intelligence israeliana, occupandosi di ricerca sulla sicurezza informatica. Quando hanno deciso di mettersi in proprio hanno scelto un campo estraneo alla loro esperienza diretta, convinti che contenesse i problemi irrisolti più interessanti del settore.

La squadra è stata assemblata fra quelli che Jacobi descrive come i suoi "amici più intelligenti" dell'ecosistema tecnologico israeliano, con ex ricercatori di laboratori di IA di primo piano, vincitori di olimpiadi della matematica e diverse persone convinte ad abbandonare il dottorato. Proprio l'estraneità al settore è l'argomento con cui Shardul Shah, partner di Index Ventures, giustifica l'investimento. "Ci sono molti addetti ai lavori della robotica che partecipano alla prossima ondata di intelligenza incarnata, ma Jonathan e Gal sono estranei, non sono roboticisti. Questo lascia loro più spazio per l'originalità", ha dichiarato Shah. "Chi viene da dentro il settore può partire dalla teleoperazione o dalla destrezza; Enigma parte da un punto molto diverso: qual è l'esperienza definitiva?"

Il modello di business, però, è al momento indefinito. Jacobi non ha voluto indicare casi d'uso specifici per la tecnologia del laboratorio e si è limitato a dire che Enigma collabora già con aziende della sanità, della logistica e dell'intrattenimento.