CXMT pronta a entrare nella storia delle memorie RAM: la produzione di massa delle LPDDR6 dovrebbe partire a settembre

CXMT dovrebbe avviare a settembre la produzione di massa delle memorie LPDDR6, puntando anche su Xiaomi e Huawei. Lo Xiaomi 18 Fold potrebbe essere tra i primi dispositivi a utilizzarle, ma i volumi previsti sono contenuti

La cinese CXMT si prepara a compiere un passo importante nel settore delle memorie DRAM. Secondo le informazioni riportate, l'azienda dovrebbe avviare a settembre la produzione di massa delle LPDDR6, diventando così una delle prime realtà a portare sul mercato la nuova generazione di memoria destinata soprattutto ai dispositivi mobili. Un risultato significativo considerando la concorrenza rappresentata da Samsung, SK hynix e Micron.

CXMT avrebbe già ottenuto alcuni importanti accordi con produttori cinesi di smartphone, tra cui Xiaomi e Huawei. In particolare, la nuova memoria sarebbe destinata allo Xiaomi 18 Fold, dispositivo pieghevole con formato orizzontale che dovrebbe competere con prodotti come i futuri iPhone Fold e Galaxy Z Fold8. Il precedente accordo tra CXMT e Xiaomi aveva inoltre portato all'integrazione delle LPDDR6 nel chipset XRING 03.

Proprio lo Xiaomi 18 Fold potrebbe però fornire un'indicazione sui limiti dell'attuale capacità produttiva di CXMT. Secondo le stime citate, il dispositivo potrebbe avere una diffusione relativamente contenuta, con meno di 500.000 unità previste e una stima ancora più bassa, pari a circa 300.000 esemplari, per gli smartphone equipaggiati con XRING 03. Numeri che potrebbero riflettere anche la disponibilità limitata delle nuove memorie.

CMXT e la resa produttiva delle RAM LPDDR6

Il possibile problema non sarebbe quindi la domanda, ma la capacità di CXMT di produrre LPDDR6 in quantità elevate mantenendo rese produttive adeguate. Xiaomi, almeno dal punto di vista del processore, non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nell'aumentare gli ordini, considerando il processo produttivo N3P a 3 nm utilizzato per XRING 03.

A complicare la situazione contribuiscono inoltre le restrizioni commerciali statunitensi. CXMT, inserita nella lista delle entità degli Stati Uniti, deve fare affidamento su apparecchiature DUV di generazione precedente e su tecniche di multi-patterning più complesse. Questa configurazione aumenta i costi e rende più difficile ottenere rese elevate durante la produzione delle memorie.

L'arrivo delle LPDDR6 rappresenta comunque un risultato rilevante per CXMT, che potrebbe conquistare un vantaggio temporaneo sui principali produttori mondiali. La vera sfida, tuttavia, sarà riuscire ad aumentare rapidamente i volumi produttivi