Crollo delle assunzioni junior: e se non fosse colpa dell'IA?

Uno studio molto solido di Warwick e LSE, The Broken Ladder, attribuisce al lavoro da remoto, e non all'IA, il crollo delle assunzioni junior dal 2022. L'articolo mostra, usando il paper stesso, che gli autori non scagionano affatto l'IA e chiedono anzi un orizzonte temporale più lungo, perché l'adozione dei modelli nel 2025 sta ancora accelerando.

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Da un anno, qualunque cosa si legga sull'occupazione giovanile parte dallo stesso assunto, e cioè che l'IA stia tagliando i posti d'ingresso. È una storia pulita, si racconta bene, e ha un riferimento empirico che gira da mesi: lo studio dello Stanford Digital Economy Lab che misura un calo del 16% nell'occupazione dei ventiduenni-venticinquenni nelle occupazioni più esposte ai modelli. Poi pochi giorni fa è uscito un paper che ha ribaltato le carte in tavola.

Si intitola The Broken Ladder, lo firmano Peter John Lambert e Yannick Schindler, e sostiene che quel calo c'entra molto poco con l'IA e moltissimo con un'altra cosa successa dopo la pandemia: il lavoro da remoto. Questo paper andrebbe letto da chiunque si occupi di mercato del lavoro, perché è documentato sul serio e perché colpisce un riflesso ormai automatico, quello di attribuire all'IA qualsiasi numero sorprendente senza prima guardare cosa le sta accanto. Quello che voglio fare qui non è smontarlo, ma leggerlo fino in fondo, comprese le due pagine che quasi nessuno ha citato.

Cosa dimostra il paper, e perché regge

Il ragionamento di Lambert e Schindler è un caso da manuale di quello che i matematici chiamano "errore della variabile omessa", cioè attribuire tutto a una causa solo perché non si è guardata quella che le sta seduta accanto. Le occupazioni più esposte all'IA, gli sviluppatori, i contabili, i consulenti, i technical writer, sono quasi esattamente le stesse che durante la pandemia sono passate al lavoro da remoto. Quanto esattamente lo dice un numero, la correlazione di rango fra le due classifiche di esposizione è 0,77, e a quel punto uno studio che guarda solo l'IA rischia di attribuirle un effetto che appartiene al lavoro da casa.

Per separare i due, gli autori usano un confronto difference-in-differences, che vuol dire osservare come cambia l'assunzione di junior in un gruppo molto esposto rispetto a un gruppo poco esposto, prima e dopo lo shock. Misurati uno alla volta, IA e lavoro da remoto predicono entrambi un calo quasi identico. Messi nello stesso modello, succede la cosa interessante: l'effetto del lavoro da remoto resta in piedi, mentre il coefficiente dell'IA si sgonfia, da -1,34 a -0,41 punti, e in buona parte delle stime diventa indistinguibile da zero. E qui va dato atto agli autori di un lavoro serio, perché hanno dedicato circa un quarto del paper a verificare che il risultato non fosse un artefatto. Hanno provato misure di esposizione alternative, tolto un paese alla volta e un gruppo di mestieri alla volta, calcolato diagnostiche di multicollinearità, simulazioni Monte Carlo per l'errore di misura. Il risultato regge a quasi tutto. In 22 delle 24 combinazioni di misure il lavoro da remoto pesa più dell'IA. Non è un paper che si liquida con un'alzata di spalle.

Il paper assolve un metodo, non l'IA

Qui però comincia la parte che la copertura giornalistica ha appiattito, e che cambia parecchio le conclusioni. A pagina 4 Lambert e Schindler scrivono una cosa che andrebbe stampata in grande: non interpretano questa evidenza come una prova che l'IA non abbia effetti forti sul lavoro, e dichiarano apertamente di non voler intaccare la letteratura che lega l'IA al calo della domanda di junior, perché molti di quegli studi usano strategie di misura che non si basano sull'esposizione occupazionale. Il bersaglio dichiarato del paper sono gli studi che misurano l'IA con l'esposizione, cioè con una stima a tavolino di quante mansioni di un mestiere un modello potrebbe toccare.

La differenza non è una sottigliezza accademica. Lo studio di Harvard di Hosseini Maasoum e Lichtinger, per dire, non misura l'esposizione: identifica le aziende che adottano davvero l'IA guardando chi pubblica annunci da "GenAI integrator", e trova lo stesso crollo dei junior concentrato proprio lì. Quel tipo di studio che The Broken Ladder dichiara di non volerlo toccare. Quando si legge che "un paper ha dimostrato che non è l'IA" si sta facendo dire al paper qualcosa che il paper, con una certa cura, si rifiuta di dire. Smonta gli studi costruiti con un certo strumento, non il fenomeno.

Il test forte vale solo per metà dei sospettati

C'è un secondo punto, e di nuovo non lo tiro fuori io, lo ammettono gli autori. Il loro esperimento più solido non usa l'esposizione, usa l'adozione vera del lavoro da remoto, misurata azienda per azienda nel 2021-22, prima di ChatGPT. È un test forte, e per il lavoro da remoto funziona. Solo che un test simmetrico per l'IA, basato sull'adozione reale e non sull'esposizione teorica, nel paper non c'è. A pagina 11 gli autori spiegano perché, una misura di adozione effettiva dell'IA alla stessa scala e copertura non esiste ancora (nell'originale: "A symmetric measure of actual GenAI adoption would be a natural complement, but is presently not available at the scale and coverage of our WFH measure"). E nelle conclusioni, pagina 22, scrivono che il lavoro futuro avrà bisogno proprio di misure di adozione dell'IA a livello di impresa con variazione indipendente dal lavoro da remoto, e di un periodo di osservazione più lungo per vedere come gli effetti evolvono nel tempo ("Future work will require firm-level GenAI adoption measures with independent variation from WFH, as well as a longer post-period to track how these effects evolve over time.").

Tradotto, il paper confronta una causa di cui ha la misura esatta con una causa di cui ha solo la misura approssimativa, e la causa misurata meglio vince. È un esito che andrebbe pesato per quello che è, un risultato parziale che gli autori inquadrano con onestà, e non la chiusura della partita.

L'altopiano e la salita

Il punto che mi interessa davvero sta in una figura defilata, la D.1, in appendice. Mostra due curve. La prima è l'adozione dell'IA nelle imprese americane: nel 2019, prima di ChatGPT, stava intorno al 3%, poi dal 2023 parte e accelera, con l'indice costruito sui dati di spesa delle aziende che cresce di circa sei volte in un paio d'anni. La seconda è il lavoro da remoto: è esploso nel 2020, si è assestato su un livello molte volte superiore a quello pre-pandemia, e da lì in avanti resta sostanzialmente piatto.

Sono due forme diverse di fenomeno, e questo cambia tutto. Il lavoro da remoto è uno shock arrivato in blocco e poi stabilizzato su un altopiano. L'IA è una curva che nel periodo studiato dal paper, il 2023-2025, sta ancora salendo. E qui sta il problema della finestra temporale. Quando confronti l'effetto sulle assunzioni di una causa matura e ferma con quello di una causa giovane e in piena accelerazione, e fai il conto fino al 2025, la causa matura parte avvantaggiata, perché nel periodo osservato ha avuto più tempo per dispiegarsi e una storia più lunga su cui far lavorare le statistiche. Che il lavoro da remoto "spieghi di più" il calo del 2023-2025 è in parte un effetto di dove gli autori hanno fermato l'orologio.

Cosa misura un orologio

Qui entra il lavoro che ho seguito da più vicino, e che ha dato il titolo al mio libro. Esiste un gruppo indipendente di valutazione dei modelli, METR, che misura una cosa precisa, la lunghezza della catena di compiti che un modello porta a termine da solo prima di sbagliare con probabilità di un colpo su due. Quella lunghezza raddoppia all'incirca ogni sette mesi, e va avanti così da sei anni. Un altro studio, Crashing Waves vs. Rising Tides, costruito su mansioni di lavoro reali invece che su test di laboratorio, proietta che con i ritmi attuali i modelli svolgeranno l'ottanta-novantacinque per cento della maggior parte dei compiti testuali entro il 2029.

Il senso è che l'esposizione all'IA non è una fotografia, è una derivata. La misura che The Broken Ladder usa per l'IA è una stima del 2024, e fotografa quante mansioni la tecnologia poteva toccare allora. Ma la grandezza dell'effetto dipende da quanto in fretta quella capacità cresce, e una fotografia del 2024 non la cattura. È esattamente quello che intendo quando metto due parole in fondo al titolo del libro: Umani per Ora. La struttura del lavoro descritta da questo paper regge finché l'orizzonte temporale dei modelli è corto. Il "per ora" è la variabile, e questo paper, per quanto solido, è una fotografia scattata mentre l'orizzonte è ancora corto.

Cosa ce ne facciamo

Provo a tirare le fila senza far dire ai numeri più di quello che dicono. Il riflesso "è l'IA" è una scorciatoia pigra, e The Broken Ladder fa un servizio prezioso a inchiodarlo. La scala d'ingresso che si è rotta nel 2023-2025, con le assunzioni entry-level giù fra il 14 e il 29% nei quattro paesi studiati mentre quelle senior salivano, probabilmente l'ha incrinata più il lavoro da remoto che l'IA. Su questo i dati di Lambert e Schindler sono seri e li prendo per buoni.

Quello che non prendo per buono è la lettura che ne è stata fatta, cioè che la questione IA e lavoro sia chiusa. Il paper non lo dice, e gli autori sono i primi a scrivere che serve un'altra misura e un altro orizzonte di tempo. La scala del 2030 è una faccenda diversa da quella del 2025, perché nel frattempo l'orologio dei modelli continua a girare a un ritmo che si lascia misurare. E il primo gradino, quello da cui un ragazzo entra nel mestiere e diventa il senior di domani, resta il punto più fragile di tutta la catena, qualunque sia la causa che per prima lo ha incrinato. Le scelte serie, la formazione vera e una scuola che alleni il giudizio invece della procedura, vanno fatte adesso, mentre l'orizzonte è ancora corto e abbastanza margine per intervenire. Dopo si chiama gestione del danno.