Creato un chip quantistico in cui la memoria sfrutta le vibrazioni per conservare i dati

Un gruppo di ricerca dell'ETH di Zurigo ha sviluppato un'architettura per il calcolo quantistico che separa elaborazione e memoria, combinando qubit superconduttori e risonatori meccanici. La soluzione promette una maggiore densità di memorizzazione e tempi di conservazione più lunghi, aprendo nuove prospettive per computer quantistici scalabili.

Un gruppo di ricerca dell'ETH di Zurigo, guidato dalla fisica Yiwen Chu, ha sviluppato una nuova architettura per il calcolo quantistico che affronta uno dei principali limiti del settore: immagazzinare informazioni quantistiche in modo più compatto ed efficiente. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Science, dimostra per la prima volta un accoppiamento tra qubit superconduttori e risonatori meccanici, componenti che memorizzano i dati sfruttando vibrazioni anziché segnali elettromagnetici.

L'architettura riprende il principio dei computer tradizionali, nei quali CPU e RAM svolgono ruoli distinti. In questo caso il qubit superconduttore agisce come unità di elaborazione, mentre la memoria quantistica è affidata ai risonatori meccanici. Durante la computazione il qubit legge l'informazione dalla memoria, la elabora e la riscrive, seguendo un modello concettualmente simile a quello di un processore classico.

I ricercatori paragonano il funzionamento dei risonatori alle corde di una chitarra, che possono vibrare secondo modalità differenti producendo note diverse. Analogamente, ciascun risonatore supporta diversi modi vibrazionali, ognuno dei quali rappresenta uno slot di memoria. All'interno di ogni modo possono essere codificati differenti stati quantistici.

A differenza dei sistemi classici, limitati agli stati 0 e 1, questi stati possono trovarsi in sovrapposizione o essere entangled, proprietà fondamentali del calcolo quantistico che consentono di rappresentare e manipolare simultaneamente molte più informazioni.

Secondo il team, i risonatori meccanici offrono vantaggi significativi rispetto alle memorie elettromagnetiche oggi più diffuse nei sistemi basati su qubit superconduttori. Occupano meno spazio, supportano un numero maggiore di modi vibrazionali e permettono quindi una densità di memorizzazione superiore. Inoltre, mantengono gli stati quantistici coerenti più a lungo, prolungando il tempo disponibile per eseguire i calcoli.

Per validare l'architettura, i ricercatori hanno implementato due procedure fondamentali del calcolo quantistico: la trasformata di Fourier quantistica e il period finding. Entrambi gli algoritmi richiedono il controllo, la memorizzazione e la manipolazione coerente di numerosi stati quantistici.

"La trasformata di Fourier quantistica è una procedura computazionale fondamentale, richiesta da molti algoritmi quantistici", ha spiegato Igor Kladaric, dottorando del gruppo di Chu e coautore dello studio. "L'algoritmo di period finding che abbiamo implementato è servito a dimostrare come questa procedura possa essere impiegata in pratica".

Il prototipo del chip ha una lunghezza di circa 7,5 millimetri. Secondo i ricercatori è già in grado di eseguire tutte le operazioni di base necessarie a un computer quantistico programmabile e di uso generale, rappresentando una prova di fattibilità dell'architettura.

Il passo successivo sarà verificarne la scalabilità. Il sistema dovrà dimostrare di poter mantenere le stesse prestazioni anche in computer quantistici con un numero molto maggiore di qubit e capacità di calcolo. Per il gruppo dell'ETH di Zurigo si tratta comunque di un risultato promettente verso piattaforme quantistiche più compatte, affidabili e adatte a future applicazioni scientifiche e industriali.