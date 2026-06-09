Costruire sulla Luna: i test per le future missioni lunari iniziano sulla Terra, in un nuovo centro in Texas

La NASA sta guardando con interesse alla Luna e a Marte, per costruire un futuro sostenibile sul nostro satellite naturale e sul Pianeta Rosso. Il programma Artemis sta entrando nel vivo mentre sulla Terra iniziano i primi test.

Da pochissimo è stato annunciato l'equipaggio della missione Artemis III, che comprenderà l'italiano Luca Parmitano, che condurrà dei test in orbita bassa terrestre (LEO) dedicati ai lander lunari. Come sappiamo l'obiettivo è quello di stabilire una presenza lunga a duratura sulla Luna grazie a una base lunare permanente, in risposta alla ILRS (International Lunar Research Station) della Cina.

Per prepararsi alle future missioni sulla superficie lunare, a partire da Artemis IV (nel 2028), gli ingegneri stanno cercando soluzioni ai problemi già riscontrati durante il programma Apollo. In particolare ci si è concentrati su un'insidia silenziosa: non si tratta di suolo nel senso tradizionale del termine, ma della regolite lunare. Questa è una polvere finissima, tagliente e letale, composta da frammenti di roccia e vetro che corrode guarnizioni, danneggia sigillature e fluttua in un ambiente privo di aria, bombardato da radiazioni e sbalzi di temperatura capaci di deformare l'acciaio.

L'esplorazione della Luna parte dalla Terra

La Texas A&M University sta però pensando alla regolite lunare come materia prima con cui edificare i primi insediamenti permanenti sulla Luna. Il punto di partenza è sostanzialmente economico. Trasportare materiali dalla Terra alla Luna costa tra un milione e un milione e trecentomila dollari per chilogrammo, una cifra che rende impensabile qualsiasi progetto di colonizzazione basato esclusivamente su risorse terrestri.

La soluzione, quindi, passa necessariamente per l'utilizzo di ciò che è già presente sul suolo lunare (utilizzo delle risorse in situ). Patrick Suermann (docente di scienze delle costruzioni presso il College of Architecture della Texas A&M e colonnello in congedo dell'U.S. Air Force) ha dichiarato "dobbiamo smettere di pensare da esploratori e cominciare a pensare da coloni. Dobbiamo costruire con quello che abbiamo sotto i piedi".

Oltre agli insediamenti, si penserà anche alla produzione del propellente per razzi spaziali. Trasportarlo dalla Terra costa circa diecimila dollari al chilogrammo, con una produzione in loco sulla Luna il prezzo scenderebbe a cinquecento dollari. Per cercare soluzioni a questi problemi è nato il Texas A&M University Space Institute, guidato dal professore Robert Ambrose e sostenuto da un investimento di duecento milioni di dollari da parte del Parlamento texano.

Importante considerare che la struttura sorge accanto al Johnson Space Center di Houston e si estende su un'area di circa novantasette ettari. All'interno troviamo zone di test che riproducono fedelmente le superfici della Luna e di Marte. Qui possono essere eseguiti vari test in condizioni reali come l'assenza di schermatura dalle radiazioni, violenti sbalzi termici tra il giorno e la notte lunare, polvere capace di infiltrarsi in qualsiasi meccanismo.

Nel Texas A&M University Space Institute troviamo anche il CASE Lab (Construction Automation, Safety and Education) diretto dal professore Gilles Albeaino. Qui si affronta uno degli aspetti più delicati dell'intera impresa di esplorazione spaziale lunare: come far lavorare insieme esseri umani e robot in modo efficace, non come operatori e strumenti remoti, ma come veri partner.

Suermann ha lavorato in zone remote o difficilmente raggiungibili della Terra durante il suo servizio con l'Air Force. In particolare ha costruito infrastrutture dall'Artico alle zone desertiche dell'Afghanistan, cercando nuove soluzioni per le sfide che gli si paravano davanti. Se un giorno ci sarà una base permanente sulla Luna sarà anche merito del lavoro svolto sulla Terra in questi anni. La sfida è solo all'inizio e le difficoltà da affrontare sono molte ma l'esplorazione spaziale avrà anche ricadute sul nostro Pianeta e oltre, guardando a Marte.