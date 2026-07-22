"Così è facile perdere il lavoro": la funzione Record a Skill di Claude fa discutere

Si registra lo schermo mentre si esegue un compito, commentandolo a voce, e Claude Cowork lo impacchetta in una skill riutilizzabile. Disponibile su Pro, Max e Team. OpenAI Codex offre da giugno un equivalente, Record and Replay, solo su Mac

Anthropic ha aggiunto a Claude Cowork una funzione che consente di insegnare un compito all'assistente semplicemente mostrandoglielo. Si chiama Record a Skill: l'utente registra lo schermo mentre svolge un'operazione, la commenta a voce mentre procede, e Claude trasforma la dimostrazione in una skill che potrà poi rieseguire da solo. La si trova alla voce Record a skill nel menu + dell'applicazione desktop, ed è riservata agli abbonati ai piani Pro, Max e Team.

New in Claude Cowork: teach Claude a skill.



Record your screen while you do a task, talk through it as you go, and Claude turns it into a skill it can run again. Find it under Record a skill in the + menu of the Claude desktop app.



Available on Pro, Max, and Team plans. pic.twitter.com/9OgJLOKWzj  Claude (@claudeai) July 21, 2026

Il principio è mostrare invece di descrivere: al posto di spiegare a parole una procedura ripetitiva, la si esegue una volta sotto gli occhi del modello, che ne ricava un blocco di istruzioni richiamabile in seguito. È l'approccio più naturale per i flussi che dipendono da preferenze personali o che risultano più semplici da eseguire che da raccontare in un prompt.

Su Codex la stessa idea è arrivata a giugno

OpenAI offre da tempo una funzione analoga su Codex, chiamata Record and Replay, disponibile dal 18 giugno. Su quel fronte la documentazione è più dettagliata e aiuta a capire come lavora questa categoria di strumenti. Codex osserva le azioni e il contenuto delle finestre necessari ad apprendere il flusso di lavoro, poi redige una skill che spiega quando usarla, quali input richiede, quali passaggi seguire e come verificare il risultato. In una nuova conversazione la si richiama fornendo soltanto i valori che cambiano di volta in volta: il file da caricare, la segnalazione da aprire, l'intervallo di date del resoconto.

Le condizioni d'uso di Codex sono però più strette di quanto l'annuncio di Anthropic lasci intendere per Claude. Record and Replay funziona solo su Mac, richiede che sia attiva la funzione Computer Use e, almeno in questa fase iniziale, esclude lo Spazio economico europeo, il Regno Unito e la Svizzera. Nelle organizzazioni che gestiscono Codex tramite un file requirements.toml, disattivare il requisito Computer Use rende indisponibile anche la registrazione delle skill. Anthropic, dal canto suo, non ha comunicato limitazioni di piattaforma o geografiche equivalenti.

L'annuncio ha raccolto anche qualche reazione preoccupata sui social, dove più di un utente ha letto la funzione come una scorciatoia verso la propria sostituzione: "il modo più facile per essere rimpiazzati e perdere il lavoro", ha sintetizzato un commento. È una lettura comprensibile per uno strumento pensato per replicare in autonomia procedure prima affidate a una persona, anche se registrare un flusso di lavoro resta cosa diversa dall'automatizzare il giudizio con cui quel flusso va adattato ai casi reali.

Per ora Record a Skill è riservata agli abbonati paganti di Claude Cowork e si attiva dal menu + dell'app desktop. La documentazione di OpenAI, sul gemello Record and Replay, aggiunge un consiglio di buon senso: usare input realistici nella dimostrazione, ma tenere password e dati sensibili fuori dalla registrazione.