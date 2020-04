Coronavirus, Raspberry Pi Zero per i ventilatori polmonari: l'idea arriva dalla Colombia

La diffusione della pandemia COVID-19 con la sua emergenza sanitaria e le conseguenti misure di distanziamento sociale hanno portato ad un'impennata nella richiesta di schede Raspberry Pi: da una parte vi è gente comune ed hobbysti che cercando di ingannare il tempo a casa, ma la Raspberry Pi Foundation ha iniziato a riservare una parte del suo inventario per la realizzazione di schede destinate all'uso con i ventilatori polmonari.

I ventilatori polmonari con scheda Raspberry Pi Zero sono attualmente in fase di test in Colombia su polmoni artificiali. Nel caso in cui gli esiti dovessero essere positivi si passerà al test sugli animali e quindi sull'uomo. In caso di risultati positivi la produzione in volumi potrebbe essere avviata già entro i prossimi mesi.

Pi Zero è il modello base della famiglia Pi di Raspberry e ha un costo di 5 dollari. E' equipaggiato con processore single-core Broadcom BCM2835 da 1GHz e 512MB di memoria RAM. Giusto a titolo di confronto un Raspberry Pi 4B dispone di processore Broadcom BCM2711, soluzione quad-core Cortex A72 a 64-bit, e 1GB di memoria RAM al costo di 35 dollari. Dato che Pi Zero è pi che sufficiente per le esigenze di un ventilatore pomonare, ha senso da un punto di vista di contenimento dei costi preferirlo al Pi 4.

Spesso è difficile riuscire ad incrementare la scala produttiva di un dispositivo come una scheda di controllo perché bisogna dipendere dalla disponibilità dei componenti che la costituiscono e talvolta i tempi possono dilatarsi per settimane o mesi. Il CEO e fondatore di Raspberry Pi Foundation ha però sottolineato che l'attenzione è quella di "costruire magazzino" non "costruire su ordinazione" e pertanto ha la possibilità di riuscire a gestire l'impennata della domanda.

Nel primo trimestre dell'anno sono state realizzate 192 mila schede Raspberry Pi Zero e l'obiettivo è quello di incrementare la produzione a 250 mila pezzi a trimestre.