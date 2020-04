Coronavirus, Bill Gates promette 'attenzione massima' da parte della sua Fondazione

Il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato ai microfoni del Financial Times che la sua fondazione filantropica sta dando "totale attenzione" alla pandemia di coronavirus Il miliardario sessantasettenne sostiene che la Bill and Melinda Gates Foundation ha spostato le sue priorità in questi mesi per rispondere alle esigenze maturate con lo scoppio della pandemia: "Anche tutte le nostre attività non strettamente legate al mondo medico, come l'istruzione o le scuole K-12, sono cambiate per meglio comprendere come semplificare l'apprendimento online", ha poi precisato.

La Fondazione ha confermato a TheVerge il suo impegno "nelle sue aree di interesse principali, tra cui la riduzione delle malattie infettive, l'eliminazione della povertà estrema e il miglioramento dell'istruzione pubblica americana", tutte aree che saranno in un modo o nell'altro "influenzate dalla pandemia di COVID-19 per gli anni a venire".

Negli ultimi anni Gates ha parlato spesso dei rischi legati ad eventuali pandemie, dichiarando che una crisi sanitaria globale di grosse dimensioni potrebbe provocare anche fino a 30 milioni di decessi in un solo anno. Più di recente ha dichiarato che COVID-19 sarà "l'evento più grande che le persone della nostra generazione vivranno in tutta la loro vita", e che la gente sta capendo solo adesso che un focolaio virale simile potrebbe accadere "ogni 20 anni circa".

La Bill and Melinda Gates Foundation, che ha già impegnato miliardi di dollari nella ricerca su altre malattie infettive, come ad esempio l'AIDS, ha investito più di 250 milioni di dollari su COVID-19. Secondo la fondazione i fondi vengono utilizzati per aiutare le comunità in difficoltà a prepararsi al virus, e sta contribuendo ad accelerarne il rilevamento sui pazienti infetti e il contenimento.