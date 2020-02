Coronavirus: Bill Gates contribuisce con 100 milioni di dollari

Bill Gates è stato ringraziato dallo stesso presidente cinese Xi Jinping. Nella missiva datata 20 febbraio, riferisce la Xinhua, Xi ha detto di "essere profondamente riconoscente per l'atto di generosità della Bill & Melinda Gates Foundation e per la lettera ricevuta di solidarietà al popolo cinese in un momento così importante".

Bill Gates si è impegnato a erogare fino a 100 milioni di dollari in fondi d'emergenza. I finanziamenti andranno alla ricerca legata all'epidemia, agli interventi d'emergenza e allo sviluppo di farmaci, di vaccini e delle diagnosi. Il sostegno avviene tramite la Bill & Melinda Gates Foundation.

Purtroppo l'emergenza Coronavirus non accenna a rallentare, dopo il recente focolaio riscontrato in Italia. Secondo le ultime ricostruzioni, sono ventinove i pazienti risultati positivi ai test e che risiedono in Lombardia, con altri sette casi di persone risultate positive ai test al Coronavirus in Veneto. Le vittime sono due nel momento in cui scriviamo. La prima vittima è stata Adriano Trevisan, di 78 anni, deceduto all'ospedale di Padova. La seconda una donna anziana residente a Casalpusterlengo, secondo quanto si apprende da fonti qualificate della cittadina del Lodigiano, come riporta l'Ansa.

Sono, invece, stabili le condizioni del 'paziente 1', il 38enne positivo al Coronavirus ricoverato all'ospedale Civico di Codogno (Lodi). Sembra che il contagio sia avvenuto nel corso di una cena con un collega rientrato dalla Cina il 21 gennaio, asintomatico. Codogno, cuore del focolaio del Coronavirus in Lombardia, ha ora l'aspetto di una città fantasma anche agli occhi dei passeggeri sui treni in transito. Le autorità hanno consigliato ai residenti nella zona di rimanere in casa.

Il Coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale. E ha già incrociato il mondo della tecnologia quando ha provocato la cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona. L'emergenza sanitaria mondiale limita fortemente la capacità produttiva dell'industria cinese; le ripercussioni saranno evidenti tanto nel breve come nel medio periodo, soprattutto pensando al debutto di nuove tecnologie.