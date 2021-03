Corea del Sud sulla Luna entro il 2030. Nel mirino anche l'asteroide Apophis

La corsa allo Spazio non è più un affare Stati Uniti - Russia come in passato ormai da qualche tempo e sono sempre di più i paesi pronti a lanciare delle missioni in proprio. Tralasciando superpotenze come la Cina o l'India, di recente abbiamo assistito all'arrivo della sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti nell'orbita di Marte: prestigio e manifestazione di forza, ricadute tecnologiche ed economiche, sono tanti i motivi per mettere nel mirino "le stelle".

Anche la Corea del Sud ha intenzione di fare il grande passo. Il presidente Moon Jae-in ha promesso che, grazie a un razzo sviluppato dagli ingegneri sudcoreani, il Paese raggiungerà la Luna con un lander entro il 2030. Moon (nomen omen) ha anche dichiarato che sono in corso studi di fattibilità per l'invio di una navicella verso Apophis, l'asteroide che passerà vicino alla Terra nel 2029 e che proprio nei giorni scorsi è stato eliminato dalla lista degli oggetti che potrebbero colpirci, almeno per un bel po' di tempo.

"Spingeremo per mettere in atto impegnativi progetti di esplorazione spaziale basati sulle fondamenta costruite sviluppando un veicolo di lancio coreano", ha detto Moon. "Entro il 2030, realizzeremo il nostro sogno di atterrare sulla Luna usando un nostro veicolo di lancio. L'abilità tecnologica, l'esperienza e la fiducia che si guadagneranno esplorando la Luna, il primo passo nell'esplorazione spaziale, fornirà una solida base per lo sviluppo spaziale".

Moon ha espresso queste ambizioni a pochi giorni dall'invio in orbita del satellite per il telerilevamento chiamato CAS500-1, lanciato dal Kazakistan grazie a un razzo Soyuz 2.1. Il Korea Aerospace Research Institute (KARI) ha sviluppato il satellite da 500 chilogrammi con un gruppo di partner industriali selezionati, condividendo tecnologie e informazioni. "La tecnologia degli istituti di ricerca finanziati dallo Stato sarà trasferita al settore privato in più fasi", ha detto Moon.

Moon ha sottolineato il ruolo del settore privato nel miglioramento delle capacità di sviluppo spaziale della Corea del Sud, assicurando che il governo intensificherà gli sforzi per costruire un "ecosistema industriale innovativo che alimenterà società spaziali globali come SpaceX". Un sito di test per lanci di razzi a propellente solido sarà realizzato presso il Naro Space Center, al fine di supportare la crescita di società private.

Nel frattempo, la Corea del Sud continua a testare KSLV-2 (Nuri), un veicolo di lancio totalmente sviluppato a livello nazionale. Il presidente Moon ha presenziato a un terzo ciclo di test di accensione dei motori: il test è durato 127 secondi ed è stato un successo. "È stata un'esperienza fantastica sentire il terreno tremare per 127 secondi", ha detto Moon. L'obiettivo dell'agenzia spaziale sudcoreana è fare un primo lancio dimostrativo di KSLV-2 nel mese di ottobre.

Dotato di quattro motori a combustibile liquido da 75 tonnellate nel primo stadio, uno da 75 tonnellate nel secondo e uno da 7 tonnellate nel terzo, KSLV-2 è pensato per trasportare satelliti da 1,5 tonnellate nell'orbita terrestre bassa.