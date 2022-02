Continuano i test in Texas per l'aeroplano supersonico NASA X-59 QueSST

All'inizio di gennaio avevamo scritto di come l'aeroplano supersonico NASA X-59 QueSST dovesse superare una serie di test a terra prima di compiere il volo inaugurale per la fine dell'anno in corso. Si tratterà di un momento importante per il progetto che permetterà di capire se l'idea che ruota intorno a questo velivolo sarà effettivamente efficace per rilanciare l'era degli aeroplani supersonici per il trasporto commerciale.

After running thousands of simulations on X-59 digital models, structural testing verifies our expectations for how the airframe will perform under the powerful strain of commercial supersonic flight. pic.twitter.com/GO16UFzgJw — Lockheed Martin (@LockheedMartin) February 11, 2022

Come scritto in altre occasioni, X-59 ha un design particolare che dovrebbe consentire di volare a velocità elevate ma non causare problemi agli abitanti che vivono nelle vicinanze delle sue rotte. I modelli commerciali potrebbero essere un po' diversi da questo prototipo NASA che permetterà comunque di raccogliere dati essenziali sulle sue potenzialità. La divisione per i progetti speciali di Lockheed Martin (Skunk Works) è alla base della sua costruzione.

NASA X-59 QueSST e i test nello stabilimento di Lockheed Martin

Dopo la prima parte dell'assemblaggio in California (a Palmdale), l'aeroplano supersonico è stato portato a Fort Worth, in Texas. Qui sta affrontando alcuni test aggiuntivi prima del completamento delle operazioni. I test strutturali sono essenziali per garantire la sicurezza del primo volo durante i prossimi mesi.

C'è da considerare che il suo design è diverso da moltissimi altri modelli che hanno volato in precedenza. Questo perché NASA X-59 QueSST si prefigge di volare a velocità supersoniche senza generare (o ridurre in maniera sensibile) i boom sonici che possono provocare danni e allarmare le popolazioni che vivono lungo le rotte. Questo ovviamente comportando una riduzione del tempo necessario per gli spostamenti sulle lunghe distanze. Fino al primo volo che verrà effettuato nei prossimi mesi l'agenzia spaziale non sarà comunque sicura del risultato finale.

Nello stabilimento di Lockheed Martin in Texas sono stati trasportati le componenti principali come ali, struttura principale, coda e muso. Inoltre il velivolo è stato acceso per la prima volta dalla sua costruzione. Sempre in Texas è possibile eseguire i test che servono a garantirne la solidità strutturale alle alte velocità (non presenti in California). In quello stabilimento sono presenti gli strumenti necessari impiegati anche per gli F-16 Fighting Falcon.

Come spiegato da Walter Silva (ricercatore della NASA che sta seguendo il progetto), gli obiettivi ora sono tre. Il primo è quello di garantire di superare i carichi previsti in volo (e i test sfruttano alcuni martinetti idraulici per simularli). Il secondo è di calibrare i sensori del NASA X-59 QueSST utile per fornire informazioni essenziali ai piloti. Il terzo invece riguarda l'acquisizione di dati per confrontarli con i modelli computerizzati utilizzati durante la costruzione dell'aeroplano.

Alla fine di gennaio è stato completato l'80% dei test strutturali. Si passerà ora al monitoraggio e calibrazione dei serbatoi. A quel punto l'aeroplano tornerà in California. Qui sarà completato l'assemblaggio delle componenti mancanti come il motore General Electric, carrello di atterraggio e componenti della cabina. Attualmente la roadmap non ha subito ritardi ma l'agenzia spaziale e il suo partner produttivo non si sbilanciano ancora sulle tempistiche precise delle prossime tappe.

