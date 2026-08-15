Continua la guerra silenziosa nello Spazio tra Cina e USA con i satelliti spia USA 325, TJS-23 e SJ-31

In orbite geostazionarie (e non solo) si stanno confrontando diversi satelliti spia. L'attenzione si è concentrata su alcune unità di Cina e USA con i satelliti USA 325, TJS-23 e SJ-31 che starebbero compiendo operazioni di sorveglianza.

Abbiamo scritto in passato di come lo Spazio sia una frontiera interessante dal punto di vista scientifico ed economico, ma che sia fondamentale anche per la parte militare. Nel corso degli anni sono stati lanciati diversi satelliti spia da parte di molte nazioni e in particolare le osservazioni si sono concentrate negli ultimi mesi sulle operazioni di unità statunitensi, cinesi e russe (ma non solo).

Un'immagine del satellite USA 325

Uno dei satelliti spia più attivi è quello conosciuto come USA 325 (conosciuto anche come GSSAP 6, Hornet 6, USSF 8 o AFSPC 8). Questa unità in precedenza era stata osservata avvicinarsi in maniera sospetta al satellite spia russo Kosmos 2589, ma le sue operazioni non sono terminate qui. Di recente sempre USA 325 avrebbe modificato la propria traiettoria per raggiungere il satellite cinese TJS-23 (nome completo Tongxin Jishu Shiyan).

I satelliti spia di USA e Cina si osservano a distanza

Ufficialmente i satelliti della serie Tongxin Jishu Shiyan sono dimostratori tecnologici con diverse finalità ma la Cina non ha mai rilasciato informazioni precise sulle loro caratteristiche e sulla missione per la quale sono stati lanciati. Questo farebbe presumere che siano utilizzati per scopi militari e di spionaggio, in particolare quello elettronico e per le comunicazioni (SIGINT).

USA 325 (SSC.51281) reaches China's TJS-23 (SSC.67226)  its third stop of 2026



After bracketing the Shijian-29A/B pair at 73°E alongside USA 324 in March, then settling in with Russia's COSMOS 2589 at 97.9°E through the spring, USA 325 has crossed the belt to the Western pic.twitter.com/uSTKDs8qRq — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) August 13, 2026

In precedenza USA 325, prima di Kosmos 2589, si era "interessato" ai satelliti cinesi Shijian-29A e Shijian-29B in accoppiata a USA 324 che aveva fornito ulteriore supporto per la raccolta di dati. Dopo una serie di accensioni dei propulsori, USA 325 si è posizionato in una zona di Spazio vicino a TJS-23 facendo presumere che quest'ultimo sarà il suo obiettivo per i prossimi mesi. La posizione relativa del satellite spia cinese è in una regione del Pacifico dove sono presenti diverse basi militari statunitensi e altre attività del Dipartimento della Guerra (DoW) ed è quindi prioritario per gli USA capire le potenzialità di TJS-23 per cercare contromisure adeguate.

A causa delle differenti orbite, tutte geostazionarie (GEO), USA 325 si avvicina al suo bersaglio TJS-23 circa ogni 12 ore arrivando a distanze relativamente modeste, pari a 14 km. Bisogna considerare che il satellite spia statunitense è dotato di sensori optoelettronici che potrebbero catturare viste inedite del satellite spia cinese permettendo di capirne funzionalità e potenzialità anche se specifiche precise non sono note.

In un'altra regione dello Spazio si trova invece il satellite cinese Shijian-31. Questo satellite è stato lanciato ufficialmente per una missione di monitoraggio dell'ambiente spaziale, ma sfrutta un'orbita Molnija molto particolare (altamente eccentrica) che potrebbe far pensare a un suo impiego per l'analisi di altri satelliti ostili.

Shijian-31: a satellite with an orbit we have never seen before



China launched Shijian-31 on June 16 from Xichang, officially described as a "space environment detection" mission. The orbital elements suggest more going on.



The inclination 63.46° sits at the value where perigee pic.twitter.com/rxRPrkOEEm — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) July 21, 2026

Gli esperti indicano che i dati orbitali di SJ-31 farebbero presumere come questo satellite sia stato posizionato in modo tale da essere al di sopra di una fascia tipicamente utilizzata da altri satelliti con scopi militari e in particolare quelli per l'allerta missilistica o per le comunicazioni. A causa dell'orbita scelta, l'apogeo è di circa 39900 km, ossia 4100 km sopra la zona dove si concentrano satelliti importanti dal punto di vista militare intersecandola per due volte a ogni passaggio e non puntando solamente su una zona definita ma permettendo di "spaziare" su diverse aree.

In tutti questi casi sono noti sostanzialmente solo la data di lancio, il vettore impiegato e lo spazioporto, l'attuale posizione (e lo storico delle posizioni) mentre non ci sono dettagli importanti per capire come potrebbe evolvere la situazione. In nessun caso ci si troverebbe di fronte a un pericolo di contromisure ASAT che potrebbero determinare la creazione di una nuvola di detriti spaziali per i satelliti spia citati in questa notizia. Lo Spazio sembra però destinato a essere sempre più popolato da questo genere di unità con caratteristiche "nascoste".